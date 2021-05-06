龜山島龜首又崩塌　「塵砂揚起」遊客驚呼：值回票價

記者游芳男／宜蘭報導

龜山島龜首6日上午又崩塌了！龜首「塵砂揚起」震撼場面，讓賞鯨遊客無不驚呼連連。

宜蘭人精神地標的龜山島，6日上午9時40分許左右，龜首岩壁因風化而崩塌，當時有賞鯨船經過，賞鯨船遊客目睹「塵砂揚起」大自然震撼場面，無不驚呼連連，直說這趟賞鯨之旅值回票價。

▲▼龜山島龜首6日又崩塌，令目睹的賞鯨遊客驚呼連連。（圖／賞鯨業者提供，下同）

東北角管理處駐警隊隊長許源豊表示，龜首岩層主要是由安山岩質和火山碎屑岩互層所構成，龜首岩層崩塌是自然現象，像地震也會造成崩塌，或是遇大雨後若再出大太陽，岩層乾枯過程也會出現崩塌現象。

而龜首崩塌大概影響約是散落在20公尺的範圍內，賞鯨船為避免觸礁，必須距離龜山島100公尺外航行，龜山島岩石崩塌不影響賞鯨船航行安全。

許源豊說，因為6日剛好有賞鯨船經過，有拍到龜首岩壁崩塌，其實平常也會有崩塌，而東北角管理處有在監測，但龜首崩塌其實很難去防護，因為外島施作工程不易，不能像如道路做護網，而岩層也沒辦法覆上植被保護。

龜首因岩石風化也曾在2019年7月14、23日，被賞鯨船拍下崩塌之景。

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