iOS注音輸入「親愛的」優先顯示簡體字　綠營人士去電蘋果反映

▲iOS系統注音輸入「親愛的」，先顯示簡體字「亲爱的」，吳濬彥要網團結讓蘋果重視此事。（圖／擷取自《吳濬彥臉書》，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

民進黨宜蘭縣黨部副執行長吳濬彥發現，若iOS系統使用者打字以注音輸入「親愛的」，首先顯示的竟是簡體字「亲爱的」，他在臉書提出討論，並於4日強調團隊已致電向蘋果官方客服反應。吳濬彥強調，他先在網路上拋出此事，看看這事件能不能更多人關注讓蘋果重視。

民進黨宜蘭縣黨部副執行長吳濬彥臉書表示，最近身邊有好幾個朋友發現，無論是MAC或是IPHONE的使用者，只要你是使用iOS系統，若打字用注音輸入「 #親愛的」優先建議選字選項會跳出簡體字 「 #亲爱的」，其他詞彙有沒有這種狀況也歡迎大家來回報。

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吳濬彥說，他傾向認為是單純的技術問題，這種小細節需要大家持續關注及向官方反應，團隊4日上午也致電向蘋果官方客服反應，而此簡體字優先選字事件並非屬於重大BUG，所以若要能再下一次更新時順利進更正議程以改正回台灣人繁體用字習慣，就必須要更多的人一起關注這件事情，才有可能在下一次版本更新時為台灣使用者改正。

吳濬彥也指出，3日得知有這樣的狀況並且自己測試也是如此，4日一早團隊就跟客服聯繫試圖解決簡體字優先選字問題。客服的意思是通常是在更新時做一次改變，所以要下一次更新才有可能進入他們的改版議程，前提可能是有媒體或是大眾有關注到這件事情。

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