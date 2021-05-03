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社會 社會焦點 保障人權

台版《監獄風雲》！越南收容人鬥毆推擠戒護員　移民署：5人究辦

記者黃宥寧／綜合報導

移民署宜蘭收容所日前上演台版《監獄風雲》，傳出越南籍收容人竟對同寢室的甘比亞籍收容人動粗，甚至有收容人趁機到警戒區門禁鎖，一度導致30多名越南籍收容人衝出寢室企圖逃跑，與戒護人員起肢體衝突。移民署發出新聞稿鄭重澄清，表示因疫情影響，越南班機有限才會發生這樣的離譜事件，目前已函送5人究辦。

▲▼ 宜蘭收容所打架 。（圖／移民署提供）

▲宜蘭移民署收容所上演台版監獄風雲，竟有越南籍收容人互毆甚至傳出有人企圖落跑。（圖／移民署提供）

港片《監獄風雲》將監獄不為人知的黑暗與粗暴演得淋漓盡致，4月24日移民署宜蘭收容所真實上演電影情節。1名甘比亞籍遭越南籍受收容人毆打，收容所立刻將傷者送醫治療，但甘比亞籍收容人表示不願意提出告訴，2人並簽下和解書並談好賠償，事件才落幕。

「因疫情關係，越南班機有限」，26日所方人員進入戒護區，向收容人表達狀況並告知恐得先待在台灣，竟引發收容人不滿。當所方人員一打開房門，30幾名收容人竟向前推擠，戒護人員見狀持警棍抵制，並通知轄區警方到場支援，雙方爆發肢體衝突約10分鐘，所幸並無人落跑。

▼移民署宜蘭收容所，爆發收容人起肢體衝突甚至流血遭緊急送醫。（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼ 移民署宜蘭收容所外觀。（圖／記者游芳男翻攝）

據悉爆發衝突是因收容人不滿保外決策朝令夕改，原規定收容滿1個月才可以交保取代收容，但因為空出床位縮短為21天即可交保，過沒多久竟又變回1個月，導致收容人不滿規定不斷更改才情緒噪動，更傳出從4月起就有這樣不滿的聲音及反應。

移民署3日發布新聞稿表示，因疫情影響，越南班機有限，宜蘭所確實有發生受收容人鼓譟情形，4月26日所方人員進入戒護區與受收容人溝通時打開寢室房門，受收容人確有擠出寢室欲與所方溝通，第一時間即為所方人員攔阻，自始至終未脫離戒護區，所方並於當日立即報告地檢署檢察官並將肇事者5人依法函送，後續將配合檢察官指揮持續追查。

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