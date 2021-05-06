倡導兩性平權　宜蘭縣首開樹木修剪研習女性專班

▲宜縣府倡導兩性平權，6日首開樹木修剪研習女性專班，以增女性員工一技之長。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣政府6日舉辦「友善環境又實用的自然式修剪研習」，這是宜蘭縣長林姿妙為倡導兩性平權，縣府首開樹木研習女性專班，課程內容特別針對女性量身打造，除聘請專業講師李碧峰教授實用的樹木修剪原則，也安排戶外樹木修剪技術實作課程，增進女性員工就業機會並提昇所得。

宜蘭縣長林姿妙表示，縣府倡導兩性平權，希望透過「友善環境又實用的自然式修剪研習」課程，提供就業女性更多園藝技術性工作的學習機會，樹木修剪作業，除了修剪樹木不良枝條之外，更需要兼顧樹形美觀，透過工作上專業技能的學習，以及女性的細心及審美觀，能提升園藝廠商進用女性員工從事園藝修剪技術性工作的意願，進而增加女性員工就業機會並提昇所得，以實踐兩性平權。

林姿妙指出，雖然宜蘭縣已經有3年沒有大颱風侵襲，但防汛期前行道路樹疏枝修剪工作一樣要落實。樹藝景觀所目前已著手縣內重點路段樹木修剪工作，期望透過樹木修剪提升轄管路樹抗風能力，避免樹木倒伏或斷枝影響交通安全，也會針對部分路樹較易倒伏的路段加強樹木支撐架調整或更換作業。

另，因應母親節將至，林姿妙特別贈送參加研習課程的媽媽們康乃馨花，感謝媽媽在家庭、子女及工作上辛勞的付出，並提前祝福大家母親節快樂。

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