獨／收容所暴動影片曝！打飯班90秒連開3戒區門　寢室淪霸凌肉砧　

記者黃宥寧／綜合報導

港片《監獄風雲》劇情中凶狠打群架場面令人留下深刻印象，日前移民署宜蘭收容所也上演2件離譜收容人脫序行徑，據監視器畫面，上月26日收容人吃飯送鍋碗瓢盆時，趁所方低警戒心，聯手將戒區門打開，連續開啟3道門。不僅如此隔天更爆發寢室1名越南籍收容人疑不滿正行跪拜穆斯林甘比亞籍室友，聯合其他收容人對他大打出手。

▲移民署宜蘭收容所人員神經太大條？26日數名收容人趁所方人員不注意打開門企圖逃跑。（圖／記者黃宥寧翻攝）

26日越南籍收容人疑串通好，趁中午用餐時段，利用送鍋碗瓢盆時，所方人員低警戒心，竟密謀打開戒區門。短短90秒內連續打開3道門，甚至走出向戒護人員挑釁，企圖搶走警棍，雙方爆發肢體衝突，經溝通協調才冷靜下來。

▼收容人趁中午時段，竟將戒區門打開企圖逃跑。（圖／記者黃宥寧翻攝）

26日群起鼓譟大亂鬥約10分鐘，收容人企圖想逃跑理應所方會更加警戒，豈料隔天上午10時許竟又爆發寢室衝突。據悉該勤室約18名收容人同住，當中1名甘比亞籍男子，因信奉穆斯林對此在舍房內跪拜儀式，竟遭到舍房內一名越南籍男子不滿他發出的祈禱聲響影響睡眠，憤怒之下竟聯手將甘籍男子打傷，所方人員見狀後立即將受傷的甘籍收容人送醫急救但甘籍男子則不願意提出告訴，2人並簽下和解書並談好賠償，事件才落幕。

▼宜蘭收容所寢室越南籍收容人，疑不滿甘比亞籍收容人在寢室內做跪拜禮竟聯合出手打人。（圖／記者黃宥寧翻攝）

連續2天爆發2起收容人離譜行徑，據悉爆發衝突是因收容人不滿保外決策朝令夕改，原規定收容滿1個月才可以交保取代收容，但因為空出床位縮短為21天即可交保，過沒多久竟又變回1個月，導致收容人不滿規定不斷更改才情緒噪動，更傳出從4月起就有這樣不滿的聲音及反應。

知情人士透露，在26日打飯班收容人，趁機將舍房打開根本就是戒護人員警戒心不夠，才會陸續將3道門打開。甚至傳出一度移民署下達封口令，不准將大亂鬥事情外露，疑企圖想掩飾收容所鬆懈。

移民署3日發布新聞稿表示，因疫情影響，越南班機有限，宜蘭所確實有發生受收容人鼓譟情形，4月26日所方人員進入戒護區與受收容人溝通時打開寢室房門，受收容人確有擠出寢室欲與所方溝通，第一時間即為所方人員攔阻，自始至終未脫離戒護區，所方並於當日立即報告地檢署檢察官並將肇事者5人依法函送，後續將配合檢察官指揮持續追查。

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