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泳池都是人！少年下水突遭「抓交替」沒人救...掙扎2分鐘慘溺斃

▲▼少年準備躍入泳池。（圖／翻攝自Youtube@Truyền Hình Đồng Nai）

▲少年準備躍入泳池。（圖／翻攝自Youtube@Truyền Hình Đồng Nai）

記者羅翊宬／綜合報導

日頭赤炎炎，隨人顧性命！越南近日發生一起離奇的溺斃案件，年僅17歲的少年與朋友到一處游泳池，從監視影片可以看出現場遊客雲集，豈料當少年準備跳向泳池內的泳圈，卻不慎失足墜入泳池，且與泳圈有一段距離，少年雙手不斷打水掙扎，卻無人救援，最後僅過2分鐘便溺斃慘死，彷彿遇上水鬼「抓交替」。

根據越南《勞動報》，越南同奈省4月30日發生該起離譜的溺水案件，17歲的伍姓少年和親戚、朋友到當地知名的游泳池戲水，從該國媒體釋出的監視器畫面可以看到，伍姓少年從岸邊拉起一名少年後，便逕自將泳圈丟入池中，準備來場「神跳躍」，卻未料過程中失足落水，根本就沒有跳準。

▼少年從岸邊拉起另一名少年。（圖／翻攝自Youtube）

▲▼少年從岸邊拉起另一名少年。（圖／翻攝自Youtube）

▲▼少年在泳池雙手打水掙扎，最後沉入水中溺斃。（圖／翻攝自Youtube）

▲少年在泳池雙手打水掙扎，最後沉入水中溺斃。（圖／翻攝自Youtube）

可能是太過緊張、加上不諳水性，伍姓少年忘記該如何游泳、也忘記如何從「波濤洶湧」的泳池中掙脫，於是只能在泳池中不斷雙手打水、掙扎，最後沉入水中，而從畫面中也可以推測，伍姓少年可能無法踩到泳池底部，或是雙足扭傷，才致使此一悲劇發生。

然而詭異的是，泳池現場有許多遊客，不管成年人、孩童皆開心戲水，卻無人見到溺水等待救援的伍姓少年。最後，經警方證實，伍姓少年在2分鐘內不幸溺斃。

▼少年溺斃的監視器影像曝光。

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