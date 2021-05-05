教師有教！屏東兩學童撿到手機　走500公尺到派出所交給警察叔叔

▲枋寮警分局枋寮派出所警員許正忠將手機還給失主 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋寮鄉兩名分別就讀小3、小4的學童，玩耍時撿到一支手機，擔心遺失著急，兩人馬上走了500公尺到派出所，將手機交給警察叔叔趕快找到失主，讓警察感到很窩心，立馬根據手機內資訊聯絡上失主的友人，原來是越南籍移工掉落，急忙趕到派出所領回，對員警及小朋友熱心協助，一再道謝。

枋寮警分局枋寮派出所員警許正忠於日前執勤時，看到兩位小朋友走入派出所內，他們表示，在路上玩耍時撿到一支智慧型手機，「我們老師有教『撿到東西要送交警察處理』」，又怕失主著急，趕急走到派出所交給警察叔。

許員接過手機，受理登記後立即根據通訊錄內資料，聯絡上失主的通訊友人，請其協助聯繫，終於順利聯絡上越南籍失主LESTARI。

LESTARI向警方表示，在至於居家附近活動時不慎遺失，幸好由熱心民眾及警方協助才得以找回，一顆懸著的心終於可以放下，對警方的積極協助深表感謝。

分局長簡彥匡肯定枋寮所同仁主基於同理心，透過手機內訊息迅速找到失主，得到民眾肯定；由於最近不時有民眾撿到手機，它體積不大，提醒民眾收藏時再三確認，以免一時疏忽造成不便。

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