舊金山85歲亞裔阿嬤「遭刺殺」　目擊者：很大把軍刀從背後捅去

▲舊金山市中心發生亞裔阿嬤遭隨機攻擊事件。（圖／翻攝自Google maps）



記者林彥臣／綜合報導

美國近期連續發生亞裔遭到隨機攻擊事件，舊金山當地時間4日下午5時，再度發生一起亞裔遇害事件，2名分別為85歲與60歲的阿嬤在等公車時，遭到一名男子持刀從背後刺殺，其中一人大量出血，另一人手臂中刀，已經緊急送醫急救，這名行凶的男子已經遭到警方逮捕。

綜合美媒報導，受害的85歲阿嬤當時剛在中國城完成購物，正在第四街（4th street）與市德頓街（Stockton street）等公車時就遭遇到攻擊，她並不認識另一名60多歲的受害者，警方在事發2小時後，在1英里外的埃迪街（Eddy Street）上逮捕了一名54歲的男子，據悉他是當地人。

一名目擊者指出，她看到一名男子，右手緊握著一把刀，是有指節握柄、刀刃上還有開洞的刀，看起來就像是一把很大的軍刀，她一轉頭就看到其中一人的羽絨衣被割成碎片，羽毛都噴出來，其中一人被砍到大量出血，另外一人手臂中刀。

Patricia Lee witnessed the suspect stab or as she described “slice” two women at the bus platform. The women are at the hospital being treated. pic.twitter.com/aMmth0i8dM — Kate Larsen (@KateABC7) May 5, 2021

舊金山警方尚未證實，受害的2名亞裔阿嬤，就是被鎖定的目標，或是嫌犯動機為仇恨犯罪的證據，但是也並未排除這個可能性。

舊金山灣區近幾個月來，接連發生亞裔遭到無端襲擊事件，３月份一名83歲的越南男子，遭人撞倒，並且摔傷脖子，還有一名77歲的亞裔女性也遭到類似的攻擊，2月時另一名83歲男子遭到推倒摔傷臀部，在醫院經歷了數周的復健治療才康復。

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