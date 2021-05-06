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傳68歲泰王又當爸啦！神秘嬪妃誕下小王子　王后、貴妃地位恐不保

▲▼ 泰王瓦吉拉隆功（Vajiralongkorn）與第4任妻子素提達（General Suthida Vajiralongkorn）。（圖／路透）

▲泰王與第4任妻子王后素提達。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

現年68歲的泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）據傳又再度當爸爸了！且這位小王子的媽媽是一位從未曝光過的妃子，目前被泰王藏匿在瑞士的瓦爾德格酒店。這也讓外界開始猜測，這位妃子是否能母憑子貴，而膝下無子嗣的王后素提達、貴妃詩妮娜，地位也備受威脅。

長年研究泰國王室的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）爆料指出，泰王瓦吉拉隆功又再度當爸了，而小王子的母親是先前從未曝光過的後宮妃子。據了解，這位妃子在德國的巴伐利亞生下小王子後，母子倆就被泰王送到瑞士的瓦爾德格酒店（Hotel Waldegg）休養。

▲▼泰王與貴妃攜手出席祈福慶生儀式。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰王與貴妃詩妮娜攜手出席祈福慶生儀式。（圖／達志影像／美聯社）

泰王后宮擁有20多位嬪妃，膝下有5位兒子，但僅有現年16歲的提幫功（Dipangkorn Rasmijoti）是合法繼承人。外界都在猜測，剛誕生的小王子是否會讓媽媽「母憑子貴」，而這些年備受寵愛的王后蘇堤達（Suthida）與貴妃詩妮娜（Sineenat）至今未有身孕，地位也備受威脅。

▲▼提幫功王子被認為有發展遲緩問題。（圖／翻攝自推特）

▲提幫功王子是目前泰國王室唯一合法繼承人。（圖／翻攝自推特）

諷刺的是，瓦爾德格酒店似乎成為泰王的小后宮，根據德國《Blick》報導指出，蘇堤達還是「小三」的時候，也曾被泰王安排住進這間飯店數年，直到2019年才扶正返國。

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