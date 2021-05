女放火燒房「還坐草坪欣賞」　鄰居聽到駭人慘叫聲：地下室有人！

▲女子的冷血行徑讓人傻眼。(圖/翻攝自Twitter/Fifty Shades of Whey)

記者李振慧/綜合報導

美國馬里蘭州發生一起駭人事件,一棟房子突然燒起大火,然而女屋主不但不慌張,還坐在前院草坪上欣賞,詭異的情景讓目睹民眾忍不住拍下,還有目擊者表示,屋內地下室其實鎖著一名女子,現場還可以聽到她慘叫的聲音。

事件上月29日發生在埃爾克頓鎮(Elkton)街上,47歲女子梅特瓦利(Gail Metwally)被人拍到,她將房子放火後,居然像沒事一樣坐在草坪上看書。拍攝影片的男子表示,「她往垃圾桶點火,我的天啊,這不是真的吧,她居然放鬆坐在那裡欣賞大火」,凶猛的火勢很快就吞噬整棟房子。

附近鄰居表示,火災發生時,他們聽到地下室傳來女子哭泣聲,後來透過窗戶成功將人救出。塞西爾郡(Cecil County)警方後來將縱火的梅特瓦利逮捕,對外表示,梅特瓦利平時與3名室友一同居住,事發當時,其中2人不在家,目前以一級與二級謀殺未遂罪、縱火、惡意毀壞財產等罪進行起訴,她的犯案動機仍待調查。

Woman in Maryland sets a house on fire while someone is still inside pic.twitter.com/ocRVni4lc9