拜登「支持豁免疫苗專利」救全球疫情　藥廠股價狂跌喊反對！

▲拜登5日表態,支持豁免新冠疫苗專利。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

新冠病毒肆虐已逾1年,全球疫情依舊嚴峻。世界貿易組織(WTO)4月下旬要求美國允許其他國家使用西方藥廠的技術專利,以生產更多疫苗。美國總統拜登5日表態,支持豁免新冠疫苗專利,引起美國藥廠反彈。

綜合路透社等外媒報導,拜登5日被問及美國是否支持WTO豁免新冠疫苗專利的提案時,首次給出了肯定答案,「是」。隨後,美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)發表聲明指出,這是一場全球性的公衛危機,在疫情大流行的特殊狀況下,政府需要採取特殊措施。

▲美國貿易代表戴琪強調,美國支持保護智慧財產權,但支持豁免新冠疫苗專利以終結疫情。(圖/路透)

戴琪強調,拜登政府堅決支持保護智慧財產權,但為了終結疫情,政府支持豁免相關專利,他們目前正積極地與WTO進行文字協商。白宮發言人莎琪(Jen Psaki)也表示,拜登自總統競選時,便已表明自己支持類似豁免,美國的立場是如何以經濟實惠的方法,盡快讓最多人拿到疫苗。

美國政府的行動贏得了世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)的讚揚,他在推特上發文指出,「這是打擊新冠病毒的一個里程碑。」不過,這一決定仍受到美國各大藥廠的強烈反彈。

This is a monumental moment in the fight against #COVID19. The commitment by @POTUS Joe Biden & @USTradeRep @AmbassadorTai to support the waiver of IP protections on vaccines is a powerful example of leadership to address global health challenges. pic.twitter.com/3iBt3jfdEr