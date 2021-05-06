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拜登「支持豁免疫苗專利」救全球疫情　藥廠股價狂跌喊反對！

▲▼拜登。（圖／路透）

▲拜登5日表態，支持豁免新冠疫苗專利。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

新冠病毒肆虐已逾1年，全球疫情依舊嚴峻。世界貿易組織（WTO）4月下旬要求美國允許其他國家使用西方藥廠的技術專利，以生產更多疫苗。美國總統拜登5日表態，支持豁免新冠疫苗專利，引起美國藥廠反彈。

綜合路透社等外媒報導，拜登5日被問及美國是否支持WTO豁免新冠疫苗專利的提案時，首次給出了肯定答案，「是」。隨後，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）發表聲明指出，這是一場全球性的公衛危機，在疫情大流行的特殊狀況下，政府需要採取特殊措施。

▲▼美國貿易代表戴琪。（圖／路透）

▲美國貿易代表戴琪強調，美國支持保護智慧財產權，但支持豁免新冠疫苗專利以終結疫情。（圖／路透）

戴琪強調，拜登政府堅決支持保護智慧財產權，但為了終結疫情，政府支持豁免相關專利，他們目前正積極地與WTO進行文字協商。白宮發言人莎琪（Jen Psaki）也表示，拜登自總統競選時，便已表明自己支持類似豁免，美國的立場是如何以經濟實惠的方法，盡快讓最多人拿到疫苗。

美國政府的行動贏得了世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）的讚揚，他在推特上發文指出，「這是打擊新冠病毒的一個里程碑。」不過，這一決定仍受到美國各大藥廠的強烈反彈。

美國製藥協會主席尤比（Stephen Ubi）警告，此政策將造成疫苗產業供應鏈的混亂、引發假疫苗盛行，同時也會影響各藥廠日後的疫苗研發。美國支持放棄疫苗專利的消息傳出後，幾家生產新冠疫苗的藥廠股價大跌，其中莫德納的股價在5日狂跌近13%，是該公司4月20日以來股價最低的一次。

 
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