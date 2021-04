泰王子遭爆「發展遲緩」慘過16歲生日！父親荒淫　他恐成阿斗國王

▲提幫功王子被認為有發展遲緩問題。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

泰國王子提幫功(Dipangkorn Rasmijoti)29日歡度16歲生日,身為泰國王位唯一繼承人的他,從9歲就和生母西拉米分開,並被父親泰王瓦吉拉隆功(Maha Vajiralongkorn)送往德國;據了解,整個泰國王室的人都知道提幫功有自閉症和學習遲緩問題,就連熟知王室的記者都表示,王子的外貌和行為,確實都和實際年齡搭不上。

根據泰媒報導,提幫功王子在29日歡度16歲生日,但身為泰國王室唯一繼承人的他,卻被認為有發展遲緩的問題,讓泰國可能出現「阿斗國王」的傳言甚囂塵上。提幫功的生母是泰王第3任妻子西拉米(Srirasmi Suwadee),結果西拉米在2014年被泰王打入冷宮,被迫削髮為尼,並禁止和當時年僅9歲的提幫功見面。

Rumours are getting stronger that there will be an announcement within a couple of days restoring royal status to King Vajiralongkorn’s divorced third wife Srirasmi. I can’t confirm for sure if the rumours are true yet. pic.twitter.com/i09wqADjqT