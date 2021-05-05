　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

哈利梅根剉咧等！父兄傳將「聯手報復」…未來恐徹底切割

▲▼英國哈利王子與威廉王子。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國哈利王子（右）與威廉王子（左）關係降至冰點。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者閔文昱／綜合報導

英國哈利王子與妻子梅根去年宣布從王室出走，兩人隨後在今年3月初接受美國著名脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）的訪問時，痛批王室「種族歧視」，引起王室與眾人不滿，就連在今年4月哈利回到英國參加菲利普親王的葬禮時，仍無法修復家族關係。對此，有英國媒體就爆料，哈利的父親查爾斯、大哥威廉還計畫將聯手進行「報復」。

根據英國《每日快報》報導，查爾斯與威廉一直對於哈利王子出走皇室，以及在脫口秀節目上砲轟皇室的行為耿耿於懷。有皇室專家日前爆料，威廉與妻子凱特希望利用皇室的身份，逐漸在媒體上找回話語權，並一點一滴的透露哈利與梅根的真面目，使外界重新扭轉對英國皇室以及2人的看法。

▲▼英國哈利王子夫婦。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國哈利王子夫婦因出走、抨擊王室引發風波。

除此之外，查爾斯還打算「精簡王室」，節省不必要開支，鼓勵其他王室成員到外尋求有報酬的工作，自立生活，除王室的「高級成員」包含查爾斯和夫人卡蜜拉、威廉和凱特夫婦以及他們的3名子女喬治王子、夏綠蒂公主和路易王子必須承擔公務外，其他成員可能得憑本事養活自己，也可能會失去頭銜和資助。對此，哈利和梅根很有可能就會在這波行動中被王室切割。

▲▼▲▼英國哈利王子與查爾斯王儲。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國哈利王子（右）與爸爸查爾斯王儲（左）。 

事實上，對於哈利夫婦與皇室關係破裂，王室作家喬布森（Robert Jobson）近日在接受網路媒體「第6頁」的採訪時就表示，造成梅根與王室決裂的罪魁禍首就是哈利本人，哈利在婚前並未讓梅根了解，嫁入王室後，她將會遇到什麼挑戰，也並未向其解釋，作為王室的一員是非常辛苦的，才讓梅根在婚後產生適應不良的後果，「如果你想要嫁入王室，你就必須自己先做一些功課，但這也許是因為梅根之前根本對王室生活毫無憧憬，所以才讓事情發展成這個地步」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
都有男女朋友還偷吃！她抓姦「4關鍵」給綠帽男：看蔡依林演唱會
美髮師撞死人秒買酒喝！高大成2招破解　怒轟「這款人告他詐欺」
快訊／美髮師酒駕撞死黃暐瀚母親！檢方晚間聲請羈押
百元剪髮超便宜！顧客好奇「靠什麼賺錢」…內行人解答

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

哈利梅根剉咧等！父兄傳將「聯手報復」…未來恐徹底切割

科技YouTuber開箱 iPhone 13 Pro Max　精美外型搶先曝光

Facebook繼續封殺川普！帳號最後「生機」...半年內重審權限

舊金山85歲亞裔阿嬤「遭刺殺」　目擊者：很大把軍刀從背後捅去

鱷魚闖民宅！女警掏「神器」對決　一棒甩回老家

中國漁船步步進逼白翎島！　南韓退將：北京想「完全控制」黃海

他染疫遭全村遺棄慘死！女兒餵水「母竟拖走制止」…心碎影片曝光

外媒：拜登政府擬修投資禁令　「具解放軍背景」中企可望獲准上市

日本少子化加劇！兒童人口占比連續47年下跌　11.9%創歷史新低

韓男借不到25元…惱羞氣炸！　竟「當街亮刀」狂刺路人胸腹致死

《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！

莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學

潑蟑5煞「教訓餐廳老闆」1500萬債　犯案後才知現場都是警察：完蛋了

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

是元介撇分手！溫馨接送李千那　被跟拍有疙瘩「連換3區約會」

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

哈利梅根剉咧等！父兄傳將「聯手報復」…未來恐徹底切割

科技YouTuber開箱 iPhone 13 Pro Max　精美外型搶先曝光

Facebook繼續封殺川普！帳號最後「生機」...半年內重審權限

舊金山85歲亞裔阿嬤「遭刺殺」　目擊者：很大把軍刀從背後捅去

鱷魚闖民宅！女警掏「神器」對決　一棒甩回老家

中國漁船步步進逼白翎島！　南韓退將：北京想「完全控制」黃海

他染疫遭全村遺棄慘死！女兒餵水「母竟拖走制止」…心碎影片曝光

外媒：拜登政府擬修投資禁令　「具解放軍背景」中企可望獲准上市

日本少子化加劇！兒童人口占比連續47年下跌　11.9%創歷史新低

韓男借不到25元…惱羞氣炸！　竟「當街亮刀」狂刺路人胸腹致死

練兩次球就領裕隆聽牌勝　邱大宗：喬丹球商就是高

三代蜘蛛人爆合體「連場景都想好」　安德魯加菲爾德：大家冷靜點

周杰倫台中勤美被偶遇！　一看「奶爸抱娃追星」霸氣撂4字暖爆了

2度受邀登《達人秀》都放棄！　嘻小瓜吐背後原因…沈玉琳神吐槽全場笑翻

哈利梅根剉咧等！父兄傳將「聯手報復」…未來恐徹底切割

台南何時擺脫「慶記之都」？　陳怡珍：不要再拿不光彩的第1名

打疫苗薪資照領！　華南銀、花旗銀提供「有薪」接種假

美髮師撞死人秒買酒喝！高大成2招破解　怒轟「這款人告他詐欺」

《天空之城》童星2年長25cm！尖臉近照曝光：現在已經184

李凱威幸運二壘打　味全5比5扯平統一進延長賽

深V妹甜笑就狂晃！超暈「25秒影片」　神人開門　網暴動：和平獎頒給妳

國際熱門新聞

大量市民目擊「UFO降落」！　外星人有30公分

交往知名AV女優！　36歲男半年後崩潰分手

鼻子大＝陰莖大？日研究：是真的

慎！炸魚噴蟲！油鍋滋滋響：可以加菜

比爾蓋茲是為「她」離婚？美女翻譯「王喆」回應了

台女紐約遇襲影片曝光　遭人持鐵鎚砸頭

368kg男怕做愛壓死老婆　狂減270kg

蓋茲分產！500億台幣股票轉給前妻

印度爸染疫慘死　女兒餵水竟被媽阻止

她獨坐11樓窗外！　勇消垂降「飛踢失誤」下場曝

地球將陷3天黑暗！時間旅人曝光確切日期

台留學生在美遭人鐵槌攻擊！頭部重傷縫7針

比利時小農「搬石碑」意外吞掉法國領土！

比爾蓋茲爆婚後每年和前女友海灘度假

更多熱門

相關新聞

哈利路邊激吻《王冠》黛安娜王妃

哈利路邊激吻《王冠》黛安娜王妃

27歲英國男星哈利（Harry Styles）出身自偶像天團「一世代」（One Direction），事業更跨足到影視圈，是團體各自單飛後，發展得最好的一位成員。他近日被目擊與在影集《王冠》飾演「黛安娜王妃」的艾瑪科林（Emma Corrin）在路邊激烈擁吻，畫面在推特流傳開來。

威廉曝《全明星》廖允杰壓力大「大腿出狀況」

威廉曝《全明星》廖允杰壓力大「大腿出狀況」

威廉登玉山太嗨「爬上石頭拍照」　風田大罵：他像神經病

威廉登玉山太嗨「爬上石頭拍照」　風田大罵：他像神經病

英國夏綠蒂公主6歲了　長髮淑女照曝光

英國夏綠蒂公主6歲了　長髮淑女照曝光

梅根出走王室罪魁禍首曝！專家點出1關鍵

梅根出走王室罪魁禍首曝！專家點出1關鍵

關鍵字：

哈利梅根查爾斯威廉英國皇室王子

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李國毅宣布結婚！曝和愛妻19歲就交往

台中美髮師酒駕撞死7旬婦！死者是「黃暐瀚母親」

快訊／張立昂認了「對女大生有好感」

曹佑寧校花女友「路邊背後熊抱」全被拍！

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

國中兒下課找賣身母！竟遭恩客狂巴頭

中央大學男女激戰片瘋傳　校長回應了

撞死黃暐瀚母　美髮師IG曝光

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

雞頭開300萬天價！女網紅下海只賺20萬翻臉怒告

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

新房層高「縮水」僅1.3公尺　屋主：只能跪下

股市名嘴坑殺投資人　1年撈4千萬

工地新人剛報到　聽完工作量秒辦離職

大量市民目擊「UFO降落」！　外星人有30公分

更多

最夯影音

更多
《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！

《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！
莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽

莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面