泰「最美廢妃」強勢回歸奪后位？低胸逛街照曝　網瘋猜：出冷宮了

▲泰王第三任離婚妻子西拉米(Srirasmi Suwadee)被譽為「最美廢妃」,近日被傳出可能解除軟禁,重返王室。(圖/翻攝Twitter@SensibleOne、zenjournalist)

記者吳美依/綜合報導

泰王瓦吉拉隆功(Maha Vajiralongkorn)去年底被爆料,有意恢復第3任妻子西拉米(Srirasmi Suwadee)的王室地位,讓提幫功王子(Dipangkorn Rasmijoti)重溫母子天倫之樂,消弭派系鬥爭。社群媒體上近日瘋傳西拉米紮著短馬尾、身穿低胸藍白襯衫的外出照,再度引發「最美廢妃」軟禁解除,即將強勢回歸、奪取后座的揣測。

A lot of rumours are circulating on social media that Vajiralongkorn’s third wife Srirasmi has been released from house arrest. There were similar rumours last year. I can’t yet confirm if it’s true or if the photographs are genuine. pic.twitter.com/SmRtYM360g