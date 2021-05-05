▲公廁也能做環保，企業贈黃金博物館72箱環保衛生紙。（圖／新北市立黃金博物館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為響應政府與公私團體參與公共建設，維護公廁潔淨，提供民眾優質休閒環境，正隆股份有限公司由李春和協理代表，於5日致贈新北市立黃金博物館72箱環保衛生紙，並舉行簡單隆重儀式。該公司所提供之衛生紙柔軟潔淨，採環保回收製程，除提升黃博館遊憩空間品質，也為環境保育貢獻一份心力。

黃金博物館謝文祥館長表示，黃博館為開放式園區，除服務入館遊客外，許多來金瓜石爬山的登山客，都會在此停留休息。為滿足廣大遊客需求，黃博館透過企業認養公廁方式，尋求理念相合的企業團體支持，以結合更多社會資源，來提升服務品質。

▲黃博館謝文祥館長（左）、正隆公司李春和協理（右）。

正隆股份有限公司於1959年成立，是積極推動企業永續發展的上市公司。它將環境、社會及治理（ESG）三大面向融入日常營運，透過綠色造紙製程，將回收紙材再生為各式紙製品，回收紙再利用率高達92.6%。

黃博館與該公司合作，除提供遊客優質衛生用紙，也期望透過與綠色企業合作，推廣環保思維，落實環境保護的工作。因應新冠肺炎疫情，本活動辦理時，參加人員配合量額溫、採實名制，並全程配戴口罩，保持適當社交距離，現場提供酒精消毒。

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