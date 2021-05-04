▲三重義天宮恭祝天上聖母聖誕，侯友宜參拜祈福籲落實防疫。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

5月4日是（農曆3月23日）天上聖母聖誕，新北各媽祖廟舉辦祝壽大典，新北市長侯友宜與副市長劉和然一早分別前往三重義天宮、板橋慈惠宮參拜祈福，除恭祝媽祖聖誕千秋，也呼籲拜託宮廟及市民配合防疫，祈願市民安居樂業、疫情退散。

侯友宜表示，義天宮是三重區重要信仰中心，廟方長年秉持媽祖博愛慈悲為懷、救苦救難精神，熱心地方公益，近年累計捐贈市府、新北聯醫240萬元護理床、50萬元防疫基金，今年並捐贈市價150萬元的「智慧防疫自助機」6台給予新北市立聯合醫院三重院區，提升醫院防疫能量，感謝廟方以實際行動力挺醫護。

侯友宜說，義天宮力行社會公益回饋同時推動教育文化、福利服務、慈善救濟等工作，曾捐贈八仙塵爆300萬元、社區巴士、復康巴士、消防車及救護車等，造福人群，迄今捐助各項公益金額多達1億多元，年年榮獲內政部及新北市績優宗教團體表揚肯定。

▲新北市長侯友宜前往三重義天宮，除恭祝媽祖聖誕千秋，也呼籲拜託宮廟及市民配合防疫。

義天宮主任委員劉文川說，媽祖慈暉廣被、澤惠眾生，義天宮會為一直遵循媽祖濟人益世精神為社會服務。今日除舉辦媽祖聖誕祝壽大典，並提供信眾求取「發財金」，帶給信眾事業興隆、財源廣進，晚間7時還有康樂晚會，一同恭祝媽祖聖誕千秋。另外，近期國內疫情升溫，三重義天宮也持續配合政府防疫措施，進入寺廟參拜全程佩戴口罩、提供酒精供信眾消毒，以降低群聚感染傳播機會，保護自己也保護他人。

民政局長柯慶忠指出，新北市主副祀媽祖宮廟逾300間，顯示媽祖受到信眾的高度擁戴。義天宮不僅香火鼎盛，最大特色就是時常有貓咪穿梭廟內，陪香客拜拜、唸經，被許多愛貓人士譽為「貓廟」，極具特色，吸引國內外旅客、媒體到訪，到義天宮拜拜祈求平安外，更有機會看見萌貓的身影。

另外，義天宮長長階梯襯托巍峨廟殿，宛如《神隱少女》場景，不但是拍照打卡熱點，近來也成了新人拍攝婚紗新選擇，在此感受媽祖娘娘以及眾神明對幸福婚姻的滿滿庇佑。

民政局表示，「三月瘋媽祖」是每年宗教盛事，因應疫情，感謝各寺廟持續加強防疫措施宣導、配合防疫縮小祭典、遶境規模或取消等調整，也建議吃平安餐縮小規模或採餐盒方式辦理，避免群聚。呼籲民眾，神明聖誕期間至宮廟祈福參拜，請全程佩戴口罩做好防疫措施，以確保自身及他人健康。

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