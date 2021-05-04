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「金瓜石迎媽祖」山城起轎　人潮滿滿為疫情遶境祈福

▲「金瓜石迎媽祖」山城起轎 人潮滿滿為疫情遶境祈福。（圖／新北市立黃金博物館提供）

▲「金瓜石迎媽祖」山城起轎，黃金博物館館長謝文祥及館員共同抬轎。（圖／新北市立黃金博物館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

擁有百年歷史的金瓜石迎媽祖，在5月4日（農曆3月23日）媽祖誕辰日，舉辦隆重遶境慶典。由勸濟堂主辦，當日上午舉辦起駕儀式後，即從勸濟堂出發，遶經新北市立黃金博物館園區後，再進入金瓜石街道巷弄間。媽祖遶境雖在非假日，仍吸引許多慕名而來的香客及攝影師，場面熱鬧虔誠。

黃金博物館館長謝文祥表示，黃博館身為社區好鄰居，金瓜石媽祖遶境活動除邀請民俗陣頭演出外，今年更招集男性館員一同參與抬轎，深入體驗節慶感受。館內志工及服務人員，也積極參加步行遶境祈福儀式，與在地居民及來自各地的信徒，一同祈求風調雨順、平安健康，也祈福來館遊客諸事順利。

▲「金瓜石迎媽祖」山城起轎 人潮滿滿為疫情遶境祈福。（圖／新北市立黃金博物館提供）

▲繞境隊伍通過「水圳橋步道」。

農曆3月23日媽祖聖誕、農曆6月24日恩主公聖誕及農曆7月15日中元普渡，是金瓜石地區三大信仰節慶。其中，媽祖聖誕迎神遶境，是在地人最熟悉、參與度最高的民俗慶典之一；其起源是在日治時期，由日本人舉辦的「山神祭」與臺灣人舉辦的「迎媽祖」，選在同一天舉行，希望透過互助合作，共同營造節慶氛圍。

隨著日本殖民統治結束，「山神祭」已消失，但「迎媽祖」成為在地不變傳統，一直流傳至今。在地居民們奮力扛著神轎在蜿蜒山徑裡遶境，穿越文化資產景點，成為攝影好手最愛捕捉畫面，並傳承礦業文化。

謝文祥指出，今年的金瓜石迎媽祖遶境，配合各項防疫措施進行。繞境後，民眾在石山里五號寮大埕，享用社區媽媽的美味料理，感受在地溫暖人情味，並為疫情祈福，深化在地傳統信仰的傳承。

▲「金瓜石迎媽祖」山城起轎 人潮滿滿為疫情遶境祈福。（圖／新北市立黃金博物館提供）

▲今年招集男性館員一同參與抬轎，深入體驗節慶感受。

▲「金瓜石迎媽祖」山城起轎 人潮滿滿為疫情遶境祈福。（圖／新北市立黃金博物館提供）

▲媽祖繞境「民眾鑽轎底」。

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