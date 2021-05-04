▲新北市圖媽媽專屬閱讀好康，波蘭花冠DIY、「書」壓按摩體驗。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市立圖書館於5月份推出多項媽媽專屬的閱讀好康，三重五常分館邀請知名的YouTuber「波蘭女孩x台灣男孩蜜拉士愷」夫妻檔，教親子做「波蘭斯拉夫花冠」送給媽媽，只要借5本書便可以免費參加；永和分館借5本書，媽媽即可免費修眉、挽面，享受古法美容；中和分館借10本書，即贈送「書」壓按摩體驗券。

新北市立圖書館表示，三重五常分館5月8日特別推出另類母親節感恩活動，並且邀請到遠嫁臺灣的知名YouTuber「波蘭女孩蜜拉」、以及越南新住民媽媽一起到圖書館共度母親節，圖書館特別規劃了傳統古禮奉茶、孝親沐足等感恩活動，讓她們可以體驗中華文化，同時分享他們的文化交流與文化差異小故事。

新北市立圖書館說，波蘭女孩蜜拉也將親自教讀者手作「波蘭斯拉夫花冠」，讓大家可以送給媽媽充滿異國浪漫風情的母親節禮物。三重五常分館感恩母親節系列活動包括5月8日波蘭花冠DIY、古禮奉茶、孝親沐足、5月5日至5月9日溫馨送皂花、5月5日至5月31日母親花卡片創作等，只要借書便可以免費報名參加。

另外，永和與中和分館則免費幫婆婆媽媽們挽臉及按摩，讓她們可以漂漂亮亮歡度母親節。現代媽媽壓力大，為體貼媽媽的辛勞，中和分館特別推出「書」壓按摩體驗活動，5月3日至5月8日只要借10本書，即可兌換按摩抵用券，憑券母親節5月9日當天至中和分館6樓，即可免費享受由新北市勞工局專業視障按摩師提供的活力舒壓按摩，限量30名。

永和分館5月8日則推出「媽媽好眉力」活動，活動當天只要借5本書，即可免費修眉、挽面，美麗過母親節，活動限額50名，圖書館同時推出「好美麗」書展，精選美容保養等主題書籍，讓媽媽內在美與外在美兼具，由內而外散發美麗氣質。詳細活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢。

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