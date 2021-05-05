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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃承國、張茂楠配票餐敘內幕還原　徐國勇同桌無端被捲入

 

記者吳育玟／台北報導

國民黨日前公布一場內政部長徐國勇與國策顧問黃承國、民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光同桌餐敘的影片，因黃承國與北市議員張茂楠的對話內容，徐國勇遭影射介入選舉配票，並質疑徐國勇表示「與趙介佑不熟」的說法不實。不過，根據出席同一場合的人士指出，徐國勇只是應邀出席聯誼，「他連投票權都沒有」。

▲▼立法院內政委員會 內政部長徐國勇 堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲內政部長徐國勇嚴詞澄清國民黨的指控。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，徐國勇5日再度在立法院嚴詞澄清並反擊藍營指控，徐國勇表示，他不認識趙介佑，國民黨硬要拿這種東西做不正當連結、抹黑，他要嚴厲譴責，政治是這樣搞嗎？

據當天也在餐敘場合的人士透露，這是去年5月底民進黨全國黨代表選舉結束後的一場黨內餐敘，黃承國、張茂楠兩人聊的是之前全代選舉的規畫佈局，交換接下來7月中執評委選舉的意見，由於徐國勇並不是全國黨代表，根本沒有中執評委選舉的投票權，當天就只是應邀出席黨內聚會而已。

▼黃承國、張茂楠餐敘間討論配票。（圖／翻攝自國民黨立院黨團臉書影片）

▲▼徐國勇、趙映光、黃承國、張茂楠同桌配票餐敘對話還原。（圖／翻攝自國民黨立院黨團臉書影片）

根據國民黨曝光的28秒影片，可以聽到黃承國跟張茂楠的片段對話，黃承國先問張茂楠，「你只選2個吼」，張回應，「2個啦，3個要很出力」，黃承國說，「2個比較快活，2個如果票還有，再來支援咱，是不是這樣？」，張茂楠再回「怕不夠」，黃承國說，「2個你會不夠？不可能啦」，坐在黃承國另一側的北市議員劉耀仁也接著搭話說「不可能啦」。

黃承國接著說，「這不可能啦，你繳900多個耶」，張茂楠回問說「你怎麼知道？」黃承國說，「你繳幾個我知道，如果我這個不知道，我就慘了」。由於這個對話內容很明顯談的是選舉席次計票，因此徐國勇遭到影射涉入黨內選舉配票。

不過，當時也在場的內情人士透露，這場餐會是1年前全國黨代表選舉結束之後的聚會，場地是黃承國投資開設的餐廳，去年1席全國黨代表當選門檻需要400多張黨員票，而黃、張兩人講的是才剛選完的全國黨代表選舉，「2個」是指全國黨代表席次，「900多」是指黨員票。

該人士指出，徐國勇並非全國黨代表，所以7月中執評委的選舉，徐並沒有選舉投票權，指他去談配票「根本就是想太多」，他頂多只是應邀出席黨內聚會，跟大家聊天聯誼而已。

對於國民黨公布影片的相關指控，徐國勇5日也表示，他從沒有說他不認識趙映光，他說的是「不認識趙介佑」，哪裡有問題？而且這應該是好久以前的餐敘了，什麼聚會目的也不記得。

徐國勇說，從短短20幾秒的影片只看到「我還蠻貪吃的」，反正這種攤就是有機會吃就趕快吃飽，否則平常跑攤晚上常常沒得吃；還有人要質疑他怎麼不勸黃跟趙別抽煙？「連有沒有勸，我都不記得了」，從這20秒來質疑他、下定論，這樣對嗎？

▼徐國勇（左） 、趙映光（右）同桌餐敘。（圖／翻攝自國民黨立院黨團臉書影片）

▲▼徐國勇、趙映光、黃承國、張茂楠同桌配票餐敘對話還原。（圖／翻攝自國民黨臉書影片）

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