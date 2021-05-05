傳與趙映光吃飯「談配票」　徐國勇怒：政治是這樣搞嗎？

記者徐政璿／台北報導

民進黨台北市黨部前召委趙映光之子趙介佑涉毒遭羈押中，立法院國民黨團在臉書PO出內政部長徐國勇趙映光、國策顧問黃承國等人聚餐影片，並批評「說清楚很難嗎」，更被影射在談配票。對此，徐國勇上午受訪強調，他不認識趙介佑，硬要拿這種東西做不正當連結、抹黑，他嚴厲譴責，政治是這樣搞嗎？

▲內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）

徐國勇5日上午到立法院內政委員會備詢前受訪表示，他對那部聚餐的影片沒什麼印象，但他旁邊坐顏若芳，自己跟顏若芳非常久沒見面，可以斷定是有一段時間以前的事，且很明顯是個黨部活動，連何時到他都不太記得，這種活動他通常打個招呼、吃2道菜就離開。

徐國勇解釋，他從沒說過不認識趙介佑的祖父趙文寬、父親趙映光，「不要把我沒講過的話塞到我嘴裡做不正當連結」 ，但他確實不認識趙介佑。

被問及影片現場好像在談配票？徐國勇駁斥，這種攤就是有機會吃，就趕快吃飽，否則平常跑攤晚上沒得吃，短短20幾秒的影片，還有人質疑他怎麼不勸別抽煙，連有沒有勸他都不記得，從這20秒質疑他、下定論，這樣對嗎？政治是這樣搞嗎？

針對外界批評劃清界線，徐國勇痛斥，他從頭到尾知無不言，有什麼好畫界線？政治這麼容易畫界線嗎？用影片抹黑我的人才是畫界限、意圖把他推到裡面，這是不應該的，他當過議員、立委，哪個人合照時會要對方先看良民證，哪個立委敢講？政治人物、公眾人物合照基本上是來者不拒，只要時間允許，不必以此作不正當連結，也不要再做政治操作。

▼國民黨立院黨團PO影片指控徐國勇跟趙映光同桌吃飯。（圖／國民黨立院黨團臉書）