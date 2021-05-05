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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃承國為黑道疑雲向蔡英文致歉：這件事八竿子打不到我

▲▼黃承國聯合登記。（圖／記者張一中攝）

▲總統府國策顧問黃承國。（圖／記者張一中攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨近日陷入黑道入黨爭議，意外扯出國策顧問黃承國有黑道背景，甚至還是天道盟的精神領袖。對此，黃承國5日在民進黨中常會向總統、民進黨主席蔡英文致歉，對於黑道風波牽扯到整個黨「感到非常抱抱歉」，甚至強調這件事情「八竿子打不到他」。

針對近期所謂「黑道入黨」的問題，蔡英文5日於民進黨中常會後發表談話。蔡英文在談話中，對於近期黑道入黨的紛擾表達歉意，同時要求黨秘書長林錫耀，嚴格落實民進黨「排黑條款」。

根據與會者轉述，黃承國在會中也發表感言，首先向蔡英文表示抱歉，因為這件事牽扯到他、甚至是整個民進黨，「他覺得非常抱歉」。

黃承國也強調，這件事情「八竿子打不到他」，顯然是有人操作、要打擊他，「這些人到底是誰的人、由誰介紹入黨，調出來就知道了」，顯然中央、地方黨部沒有動作，「查一下就知道的資料，至今都沒有動作」。

據轉述，黃承國在談話間也提到民進黨立委何志偉，僅提及「他說這個人是誰推薦的，是何志偉還是誰查一下就知道了」，他對於中央黨部怎麼處理都可以接受，但自己在這件事情是無辜的，「為了打擊我個人，讓這個黨受到牽連，我感到很抱歉」。

蔡英文則表示，民進黨從2018、2019到2020年間，整個黨是團結的，也是能夠打打贏選戰的原因，總體的執政成績也不錯，但是最近接連發生的事情，讓外界與支持者覺得「民進黨老習慣、老毛病又犯了」，似乎是系統之間的競爭問題。

蔡英文也呼籲，大家做任何事情之前都要想清楚，不要只考慮到自己，而要考慮整個黨，不要造成這個黨的傷害，「這個黨是很脆弱的，團結都來不及了，還要這樣傷害這個黨」。

黨內人士表示，聽到蔡英文的有感而發，多數人都蠻有感觸的，蔡英文也提到，最近有些不該檯面化的東西，結果變成讓外界都知道的事情，「很多事情跑出來，對民進黨都是傷害的」。

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