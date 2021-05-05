坐鎮日本防疫無法返台備詢　謝長廷：我很想回去講個徹底痛快

▲駐日代表謝長廷。（圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／台北報導

對於國民黨團要求駐日代表謝長廷返台備詢，外交部回應，駐日代表處上月29日發生確診案例，謝長廷目前以防疫為重，不克出席外交國防委員會答詢。而國民黨團則揚言會鍥而不捨要求謝長廷回台向國人「謝罪」，直到負起政治責任下台為止。對此，謝長廷透過臉書回應，「我不畏懼，更不會逃避立院監督，其實，我個人是很想回去講個徹底痛快」。

謝長廷4日在臉書指出，國防外交委員會的召委廖婉汝，在4月23日決定要他在4月29日回台灣備詢，依規定回台隔離共要21天，7天前通知，當然來不及，甚至還要求與疾管局商量縮短隔離，結果縮短隔離不成功，就開記者會說「謝長廷不回國，迴避立法院監督」，真是從何説起呢？

謝長廷也提到，廖婉如4月29日早上開會5分鐘就宣布散會，改訂5月24日要他赴立法院備詢，也就是5月2日以前要上飛機，這次只有三天時間準備，駐日代表處又正巧發生工讀生確診，因此忙著防疫、消毒、自肅的同時，又要訂機位、收拾行李和申請PCR，可説是蠟燭兩頭燒。

就在這時，謝長廷又看到4月30日的新聞說國民黨委員正式提案要求立即將他撤職下台，他感覺這是悲淒的霸凌，一方面要求回台報告，怎麼又先提案要立即撤職。

謝長廷說，這樣回台一趟不是完全浪費公帑和時間？立法委員權力再大也不能自我矛盾吧？！因此只好把實際狀況向外交部報告，外交部研究後認為應留守駐地，做好防疫和外交公務，並避免萬一回台感染給國人的風險。

謝長廷也說，自己當過多年立委，看過很多濫用權力對公務員的惡整，這是民主成熟前的正常過程，「我不畏懼，更不會逃避立院監督，其實，我個人是很想回去講個徹底痛快」，但外交部站在台灣整體利益所做的謹慎決定，依外交人員離開駐地的法定程序，當然必須尊重。