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柯文哲憂「社區可能有事」　陳佩琪：「惜篩如金」讓台居於防疫優等生

▲▼台北市長柯文哲、妻子陳佩琪。（圖／台北市觀傳局提供）

▲台北市長柯文哲、妻子陳佩琪。（圖／台北市觀傳局提供）

記者袁茵／台北報導

華航機師染疫案擴大，引發外界擔憂。台北市長柯文哲的妻子陳佩琪4日表示，柯文哲曾有叮嚀聯醫，仔細監測下呼吸道感染的病例是否有異常增加，幸好都沒有異常增加，這有2種可能，其中一個是「台灣真有小規模社區感染，但以輕症或無症狀者居多」，而「我們又一向『惜篩如金』，所以也一直居於防疫優等生的地位。」

陳佩琪4日於臉書提及，早期台灣會防疫成功， 是靠容易阻絕病毒於境外的地形優勢，另一個就是民眾自發自律配合戴口罩。過去一年來，三不五時都會引發是否有社區感染的疑慮，當時柯文哲曾跟她說，有叮嚀聯醫要仔細監測下呼吸道感染的病例是否有異常增加，也注意這類病人是否感染新冠肺炎，幸好幾次指標都無異常增加。

陳佩琪提及2個可能，第一，台灣真的沒有社區潛在病例， 第二，是台灣真有小規模社區感染，但以輕症或無症狀者居多，因沒進展到侵犯下呼吸道的重症，「而我們又一向惜篩如金，所以也一直居於防疫優等生的地位。」新冠肺炎有很多是沒症狀感染，甚至有人說比例到一半以上，若出現症狀， 除嗅味覺喪失較具特異性外，也和一般感冒無異。

陳佩琪表示，台灣長期以來是以居家檢疫、居家隔離，或是被匡列接觸史，且出現症狀者才篩，理由是沒有社區感染，所以沒「TOCC」（旅遊史、職業別、接觸史、群聚）者，第一線開業醫生不可能有辦法從症狀判斷出，這個人是否感染新冠肺炎？第一線醫生沒能第一時間看出，馬上被冠上警覺心不夠，真的有點可怕，也許指揮中心是無心脫口說出，但對第一線看診的醫護實在是個打擊。

話鋒一轉，陳佩琪提及，日前他從醫院考完試回家，想跟柯文哲聊聊上課考試的趣事，結果柯文哲卻都不理她，一副憂心忡忡的說「社區可能有事了」，害她原本想說的話只能吞回去。

陳佩琪說，柯文哲當時提及，機師應該優先打疫苗，就算剛開始擬定疫苗施打順序沒人質疑，但要是檢疫條件放寬，打疫苗的優先事項就要做滾動式修正，柯文哲還垮著臉說「台灣防疫的SOP沒問題，只是螺絲鬆了，有破口是因為上面沒人盯，下面沒好好遵守的關係，第一次就算了，但怎麼短時間又來第二次？要是這事發生在台北吼⋯」

▼台北市長柯文哲夫人陳佩琪5日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪Peggy）

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