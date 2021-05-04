確診機師曾停留1.5小時！海真餐廳急停業：安全重要⋯錢之後再賺





▲案1153、案1154足跡曝光，環保局緊急消毒。（圖／北市環保局提供，下同）

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心今再宣布華航確診2例，分別是案1153機師和案1154空服員，其中案1153曾去松山區南京東路HOMIES SOFT BAR飛鏢運動酒吧，以及民生東路海真私房菜餐廳，引發外界擔憂。對此，北市衛生局疾管科長余燦華表示，已經清消完畢；而北市環保局水質科長彭富科則說，分別於3日晚間、4日上午完成噴消。

案1153為本國籍30多歲男性，為某航空公司機師，今年4月16日至4月18日曾執勤至美國，返臺後於住家檢疫至4月21日，檢疫期滿前採檢結果為陰性；4月25日進行機師專案採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性。

案1154為本國籍20多歲女性，為某航空公司空服員，今年4月22日至4月25日曾執勤至美國，返臺後於機場防疫旅館檢疫至4月28日，檢疫期滿前採檢結果為陰性；4月29日晚間因應機場防疫旅館清空計畫，至集中檢疫所檢疫，4月30日進行採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性。

根據中央流行疫情指揮中心公布的確診者足跡，案1153曾於4月29日凌晨到位在松山區南京東路五段的HOMIES SOFT BAR飛鏢運動酒吧，同天晚間6時30分至8時到位在松山區民生東路三段的海真私房菜民生店。

針對最新足跡曝光，北市衛生局疾管科長余燦華表示，消毒都已經派案完成，匡列人數得由中央統一說明。

消毒部分，北市環保局水質科長彭富科指出，HOMIES SOFT BAR飛鏢運動酒吧已於4日上午11時左右完成噴消，海真私房菜餐廳是於3日傍晚5時接獲北市衛生局通報後，大約在晚間9時完成噴消。對此，海真私房菜餐廳表示，有先告知消費者不要前來，店內會停止營業3天到5天做消毒，並留意員工身體健康狀況，「安全重要，錢以後慢慢賺。」

而HOMIES SOFT BAR飛鏢運動酒吧則說，「我們在這幾天全面配合相關單位篩檢調查，並且全面消毒，暫不營業，我們等衛生局通知，先幾天暫停營業。」

在HOMIES SOFT BAR飛鏢運動酒吧附近的居民表示，因為該店都是晚上營業，自己通常都是白天經過，不太清楚情況，聽說該店生意不錯，客人幾乎都是外地人，不過相信政府相當謹慎，做好防疫。