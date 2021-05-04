「疫情升溫了！」　柯文哲：恐已進入「第一級社區感染」

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

華航機師染疫案擴大，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中4日宣布，新增2起確診，且目前感染源不明，還沒歸類是本土還是境外，然而確診者足跡到過北市，引發台北市民擔憂。台北市長柯文哲4日直言，疫情升溫了，恐怕已經進入第一級社區感染。

柯文哲4日於臉書提及，因應近期新增多起本土新冠確診病例，活動大多分布於北北桃地區，請北市民留意確診者足跡，若曾到過相同地點，從現在開始務必做好自主健康管理，5月12日前如果出現症狀，應佩戴醫用口罩，請儘速、就近到指定社區採檢院所就醫，不要搭乘大眾運輸，請大家務必配合。

柯文哲表示，為了減少疾病傳播及感染風險，中央流行疫情指揮中心也宣布調整醫療院所，以及長照機構門禁、人員管制措施，北北桃地區所轄醫院與長照機構，從4日開始直到17日，除有例外，停止開放探病及探視，住院病人之陪病者及長照機構住民陪伴者仍為1名，「疫情升溫了！恐怕已經進入第一級社區感染，彼此提醒、防疫不懈怠！」

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