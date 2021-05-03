謝長廷接受日媒專訪呼籲：美、日應與台灣「共同訓練」

▲駐日代表謝長廷接受日媒專訪表示，希望與美、日能與台灣共同訓練。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

在4月16日舉行的美日領袖峰會中，才發表聯合聲明強調「台海穩定與和平的重要性」。駐日代表謝長廷在接受日本媒體《西日本新聞》時也呼籲，希望美、日方面能夠採取具體行動，例如舉辦台、日、美的聯合訓練，增加交流的機會。

根據《西日本新聞》報導， 謝長廷表示，真誠歡迎和感謝日、美關注台灣周邊的安全，台灣是東亞第一島鏈的核心，在區域和平與穩定中，發揮重要作用，台海的和平與安全，直接影響印太的繁榮與穩定。

謝長廷強調，台灣希望日本與美國方面採取具體行動，首先可以先舉行台、日、美三方的 防災與救災聯合訓練，也期待與包括自衛隊在內的國防交流和培訓，若要預防台灣發生緊急事態，平時就應該進行演習和訓練。

▲駐日代表謝長廷。（圖／記者李毓康攝）



謝長廷認為，從印太地區的和平與穩定角度來看，台灣與日本是「命運共同體」，若台灣處於危險之中，日本的未來也會面臨危險。

謝長廷說，以理解日本想與中國和平共存，雖然日本與中國有邦交，台日之間沒有邦交，但台日間的民間交流若更為活躍，應可推動日本政府制定台灣相關政策；日本不像美國有「台灣關係法」，相當可惜。

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