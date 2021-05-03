林姿妙請中央加速推動高鐵延伸宜蘭　新闢第二條聯外快速道路

▲宜蘭縣長林姿妙3日建請中央加速推動高鐵延伸宜蘭，並新闢第二條聯外快速道路。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

為解決國道5號常態性壅塞，宜蘭縣長林姿妙3日，建請交通部加速推動高鐵延伸宜蘭綜合規劃及環評作業，並配合鐵路高架新設縣政中心站共構規劃高鐵宜蘭端站址。同時，請交通部儘速完成新闢宜蘭第二條聯外快速道路，改善宜蘭整體交通路網功能。

宜縣府表示，交通部鐵道局2019年11月啟動高鐵延伸宜蘭綜合規劃及環評作業，有關高鐵宜蘭端車站選址，於2020年12月24日並蒞府研商設站位址，後本府於2020年12月29日以宜蘭縣國土計畫角度，配合周邊都市發展及推動高科技產業，建請高鐵配合鐵路高架新設縣政中心站共構規劃。經鐵道局將綜合規劃初步成果陳報交通部審議，目前仍待交通部決定後續整體計畫方向。

宜蘭縣是三鐵共構的起點，期盼交通部盡速確定高鐵延伸宜蘭之宜蘭端站址，俾利鐵路高架配合進行整體站區規劃。同時，縣府為即早打造三鐵共構便利運輸轉乘環境，已啟動車站周邊交通整體規劃，並配合辦理都市計畫變更作業，形構大眾運輸導向之土地發展模式。

縣府同時向中央爭取新闢第二條聯外快速道路，建請交通部應考量宜花東整體運輸需求，提出完整規劃。目前已獲交通部採納地方意見，由交通路公路總局啟動「台62線瑞濱段延伸至宜蘭頭城可行性評估」，經費約1,862萬元，已於2021年4月26日評選完成，林姿妙特別再請中央儘速完成評估工作，建構宜蘭第二條聯外快速道路。

宜縣府強調，待未來高鐵東延到宜蘭，及新闢第二條聯外快速道路，宜蘭將成為東部交通運輸門戶及樞紐，縣府持續配合中央指導積極建設拼出宜蘭好交通，讓軌道運輸與公共運輸能無縫接軌，改善交通瓶頸與減少交通事故，中央與地方政府攜手合作，共創宜蘭交通勁好行，交通環境勁安全。

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