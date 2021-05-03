　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

林姿妙請中央加速推動高鐵延伸宜蘭　新闢第二條聯外快速道路

▲▼宜蘭縣長林姿妙3日建請中央加速推動高鐵延伸宜蘭，並新闢第二條聯外快速道路。（圖／宜縣府提供，下同）

▲宜蘭縣長林姿妙3日建請中央加速推動高鐵延伸宜蘭，並新闢第二條聯外快速道路。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

為解決國道5號常態性壅塞，宜蘭縣長林姿妙3日，建請交通部加速推動高鐵延伸宜蘭綜合規劃及環評作業，並配合鐵路高架新設縣政中心站共構規劃高鐵宜蘭端站址。同時，請交通部儘速完成新闢宜蘭第二條聯外快速道路，改善宜蘭整體交通路網功能。

宜縣府表示，交通部鐵道局2019年11月啟動高鐵延伸宜蘭綜合規劃及環評作業，有關高鐵宜蘭端車站選址，於2020年12月24日並蒞府研商設站位址，後本府於2020年12月29日以宜蘭縣國土計畫角度，配合周邊都市發展及推動高科技產業，建請高鐵配合鐵路高架新設縣政中心站共構規劃。經鐵道局將綜合規劃初步成果陳報交通部審議，目前仍待交通部決定後續整體計畫方向。

宜蘭縣是三鐵共構的起點，期盼交通部盡速確定高鐵延伸宜蘭之宜蘭端站址，俾利鐵路高架配合進行整體站區規劃。同時，縣府為即早打造三鐵共構便利運輸轉乘環境，已啟動車站周邊交通整體規劃，並配合辦理都市計畫變更作業，形構大眾運輸導向之土地發展模式。

縣府同時向中央爭取新闢第二條聯外快速道路，建請交通部應考量宜花東整體運輸需求，提出完整規劃。目前已獲交通部採納地方意見，由交通路公路總局啟動「台62線瑞濱段延伸至宜蘭頭城可行性評估」，經費約1,862萬元，已於2021年4月26日評選完成，林姿妙特別再請中央儘速完成評估工作，建構宜蘭第二條聯外快速道路。

▲▼宜蘭縣長林姿妙3日建請中央加速推動高鐵延伸宜蘭，並新闢第二條聯外快速道路。（圖／宜縣府提供，下同）

宜縣府強調，待未來高鐵東延到宜蘭，及新闢第二條聯外快速道路，宜蘭將成為東部交通運輸門戶及樞紐，縣府持續配合中央指導積極建設拼出宜蘭好交通，讓軌道運輸與公共運輸能無縫接軌，改善交通瓶頸與減少交通事故，中央與地方政府攜手合作，共創宜蘭交通勁好行，交通環境勁安全。

其他人也看了這些更多熱門新聞...

►要讓你好看！小學女教師恐嚇同事　「帶家私」畫面曝光

►偵查佐涉多次性侵毒品案檢舉人　被害女出面：手機都錄下了

►宜蘭清水地熱爆搶桌　藍衣男「竹籃丟地」嗆：這你們家的？

►全都555元！契爾氏小紅瓶、蘭蔻黃金玫瑰、雅詩蘭黛原生露　旅行超實用

ET快訊
《全明星》選手罵髒話！　他遭點名「態度需加油」
快訊／13：07規模6.4地震！　最大震度2級
低胸現身謝欣穎慶生趴！郭書瑤「撐爆V領衣」坐C位辣翻全場
比部桃更慘！一張圖看懂華航「26人病毒怎麼傳」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

林姿妙請中央加速推動高鐵延伸宜蘭　新闢第二條聯外快速道路

雲林8旬老夫妻派出所外爭執　警助排解一問心酸了

新冠疫情發燒　台南4日起恢復進入各醫院攜帶健保卡進行實名聯制

台南市議會「溫馨5月情」表演　奇美曼陀林樂團壓軸

新冠肺炎、登革熱防治工作台南不輕忽！　黃偉哲：落實清除孳生源

高雄婦迷途狂繞4小時累癱　警靠衣著辨識助她返家

安全大台南　消防局進行主動式安全管理

新住民「唱出對媽媽的愛」　移民署長鐘景琨提前祝母親節快樂

2021大古山野百合花季　搭機捷蘆竹賞花看表演

新北土城三元宮天上聖母聖誕　副市長劉和然參拜祈福扶轎起駕

花錢最大？男顧客不滿等餐太久 摔醬料碟、潑豆漿惡劣行徑全錄下

福建男開橡皮艇11小時到台中港　肚子餓大聲呼救：投奔台灣自由！

邱鋒澤首度談采子劈腿...燦笑：發洩過了XD　陳零九檢討「不退出狼人殺」笑回：合約還在...

男女藝人「長皺紋」評價大不同！　應采兒聊「變老」超敢言...全場歡呼

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

太強啦！萌娃爬單槓「自帶吸盤」　速度飛快超俐落...媽：是猴子嗎

黑衣男拿鐵棍叫囂！大叔衝出店　手揮「更大支的」...他急後退落跑

毒犯開車載女友出遊路況不熟　到派出所問路...自投羅網遭逮

相識4年！結婚當晚首次見妻容貌 暖心夫甜喊：喜歡的是妳的內在

壓制7旬失智婦！美警用力扭手臂 事後重溫「逮捕畫面」模仿骨折聲

林姿妙請中央加速推動高鐵延伸宜蘭　新闢第二條聯外快速道路

雲林8旬老夫妻派出所外爭執　警助排解一問心酸了

新冠疫情發燒　台南4日起恢復進入各醫院攜帶健保卡進行實名聯制

台南市議會「溫馨5月情」表演　奇美曼陀林樂團壓軸

新冠肺炎、登革熱防治工作台南不輕忽！　黃偉哲：落實清除孳生源

高雄婦迷途狂繞4小時累癱　警靠衣著辨識助她返家

安全大台南　消防局進行主動式安全管理

新住民「唱出對媽媽的愛」　移民署長鐘景琨提前祝母親節快樂

2021大古山野百合花季　搭機捷蘆竹賞花看表演

新北土城三元宮天上聖母聖誕　副市長劉和然參拜祈福扶轎起駕

屁孩「5腳踢爆」電影巨幕！修不了整片換新「要價77萬元」

華航諾富特案！6人與南投有關…1家4口「曾入住飯店」隔離中

闖禍員警記過調職　柯文哲：跟酒店關係太好半夜不睡覺

南韓霸凌文化猖獗！國務總理提名人坦承：曾一起罵華僑「雜種」

嘉陽高中女學霸「0001」號畢業證書放靈堂　漢翔將贈工作服+名牌

傅姓巡佐協助刪除監視畫面！北檢早已傳訊　今才收到警方函送

親子遊景點+1！國美館「兒童美術教育空間」啟用　看得到順天藏品

LIVE／台股爆量下殺344點！　【股市維大利】14:00即時解盤

詹皇右腳踝又不適！湖人7戰6敗　談團隊掙扎狀態：健康第1

台股收假大跌344點！電子股重挫　指數爆近6千億大量收在17222點

地方熱門新聞

高中生洗車場慶生　壽星遭綁噴泡沫

道長唸高職補校考上博士　潘政鵬造福鄉里

瑞莎遭控挖角搶功、帳目不清　鄭文燦回應了

2021大古山野百合花季　蘆竹登場

台南六甲「三生共榮」宜居小鎮

基隆月眉國小8月熄燈　6/5歡迎校友回娘家

中正大學1教師3學生與確診個案共進晚餐

萬里龜吼漁夫市集　消費滿額刮好禮

苗栗亂丟垃圾4個月破萬件！檢舉達人單月賺38萬獎金

車商豪擲7000萬！　旗艦店落腳嘉義市

富基魚市慶祝母親節　消費滿3000送300等值商品

媽祖出巡「北港真人藝閣花車」為期5天

台南4日起恢復攜帶健保卡實名聯制

雲林老夫妻派出所外爭執　警助排解一問心酸了

更多熱門

相關新聞

宜蘭三星民宅大火　村長岳父全身焦黑亡

宜蘭三星民宅大火　村長岳父全身焦黑亡

2日晚間，宜蘭三星鄉一間平房突竄出濃煙火舌，宜蘭消防局派員搶救時，三星鄉尚武村長岳父、獨居的81歲陳姓老翁被救出時已全身焦黑，無呼吸心跳；警方3日報驗，消防局也進行火災調查。

宜蘭三星鄉民宅火警　獨居老翁命危

宜蘭三星鄉民宅火警　獨居老翁命危

這間咖啡店在等一個人　闆娘想報救命恩

這間咖啡店在等一個人　闆娘想報救命恩

疫情下仍想婚！印度縣長怒闖婚禮「打人」

疫情下仍想婚！印度縣長怒闖婚禮「打人」

勞動節綠博達6萬人　將啟動總量管制

勞動節綠博達6萬人　將啟動總量管制

關鍵字：

宜蘭縣長林姿妙高鐵延伸宜蘭新闢第二條聯外快速道路

讀者迴響

熱門新聞

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

桃園凌晨大停電　居民集體哀號

《全明星》MVP被轟　嘉賓回應：有人罵髒話

標錯價！三星S21手機3000元有找　全國電子：照錯標價格出貨

荳荳「對不起，我快撐不下去了」

貓同事趴孕肚　聽到有寶寶秒折手

獨／元元提告　何孟遠：交給法律

猝死大胃王泡泡龍也這樣！150kg吃播主「整臉發黑」

連千毅曝追薔薔「夜店請小弟排2排歡迎」

北北桃都有！1圖秒懂「5縣市足跡」　快看你有沒有重疊

陸網評蔡阿嘎「放棄經營大陸市場」　他超嗆回擊

松山之亂小弟的小弟犯忌　四海幫擬除名

陳鎮川一家3口團聚曬娃：等到你了

新冠病毒「超級免疫者」出現了

羅PD踢鐵板！宋仲基猜嘴型超強　粉絲：他《RM》出身的

更多

最夯影音

更多
花錢最大？男顧客不滿等餐太久 摔醬料碟、潑豆漿惡劣行徑全錄下

花錢最大？男顧客不滿等餐太久 摔醬料碟、潑豆漿惡劣行徑全錄下
福建男開橡皮艇11小時到台中港　肚子餓大聲呼救：投奔台灣自由！

福建男開橡皮艇11小時到台中港　肚子餓大聲呼救：投奔台灣自由！

邱鋒澤首度談采子劈腿...燦笑：發洩過了XD　陳零九檢討「不退出狼人殺」笑回：合約還在...

邱鋒澤首度談采子劈腿...燦笑：發洩過了XD　陳零九檢討「不退出狼人殺」笑回：合約還在...

男女藝人「長皺紋」評價大不同！　應采兒聊「變老」超敢言...全場歡呼

男女藝人「長皺紋」評價大不同！　應采兒聊「變老」超敢言...全場歡呼

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面