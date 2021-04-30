疫情再慘也想婚！印度縣長怒闖婚禮「巴頭打人」　30賓客全遭拘留

記者張寧倢／編譯

印度東北部特里普拉邦（Tripura）一名地方官員於26日晚間帶著警力闖入一場進行中的婚禮，將所有賓客與新人雙方家屬等大約30人拘留在警局，因為當地防疫宵禁令已於22日開始生效。然而，新娘的弟弟在臉書上直接PO出舉辦婚禮的許可文件打臉，並指責這名官員的粗魯行為。

▲印度一名縣長闖入民眾婚禮，驅離賓客。（圖／翻攝自YouTube／The Quint）

根據印度《ThePrint》報導，西特里普拉縣縣長亞達夫（Shailesh Kumar Yadav）於26日帶著數名員警闖入一場違反防疫禁令的婚禮，不僅做出推人、巴頭等行為，當新人家屬拿出許可證明時，亞達夫看都沒看就直接將文件撕毀。其餘警察也拿著長棍驅逐賓客、證婚人，有些人走得太慢就直接被用棍子襲擊下半身，現場許多人拿起手機拍下縣長的強硬之舉，影片曝光後在網路上也引發爭議。

▼約於影片0:54秒處，縣長直接對賓客巴頭動粗。

報導指出，當地從22日開始每天晚間10時到清晨5時實施宵禁，而這場婚禮舉辦的時間是從11時過後才開始，但為遵守防疫規定，只邀請25至30名賓客。據新娘的母親薩碧塔（Sabita Deb）與弟弟瑟拉吉特（Subhrajit Deb）說法，印度教傳統婚禮的良辰吉時是深夜11時30分，「我們已在提交給縣長辦公室申請文件中提及這一點，而且也附上了喜帖。」瑟拉吉特曝光的許可文件中也有著亞達夫本人的簽名。

亞達夫當晚總共帶走了約30人，其中包含19名婦女，所有人被拘留了2個小時，直到當地警方介入後，才終於獲釋。薩碧塔說，雖然婚禮之後補辦完成，但女兒與新郎都因為這場事件受到精神創傷。亞達夫則向記者表示，「如果有人對昨晚的行動感到痛苦的話，我很抱歉，但這一切都是為了人民的利益與福祉，我的目的不是要羞辱任何人。」目前有5名議員聲明，要求對亞達夫的粗魯行為採取嚴厲措施。

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