宜蘭三星民宅暗夜大火1男全身焦黑亡　死者是村長岳父

▲警消搶救受困獨居的三星鄉尚武村長岳父。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

2日晚間，宜蘭三星鄉一間平房突竄出濃煙火舌，宜蘭消防局派員搶救時，三星鄉尚武村長岳父、獨居的81歲陳姓老翁被救出時已全身焦黑，無呼吸心跳；警方3日報驗，消防局也進行火災調查。

2日下午9時57分許，宜蘭消防局獲報縣三星鄉尚武村一間平房，發生大火，消防局派員搶救，經1時搶救撲滅火勢，但屋內獨居的81歲陳姓男子逃生不及，被抬出屋外時已是全身焦黑，無生命徵象。

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