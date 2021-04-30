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這間咖啡店在等一個人　闆娘想報救命恩：讓我能再照顧貓孩子

記者游芳男／宜蘭報導

「我在找救命恩人！」宜蘭「貓咖飛」咖啡店老闆娘日前在廚房，因迷走神經性昏厥，當時一名男客人緊急上前實施CPR，將她從鬼門關拉回，她心懷感激，卻不知對方是誰，日前上網PO文：「黑色衣服的先生以及同行的友人，希望你們能看到，我非常謝謝你們！我已經出院了，如果你們有機會再來我們店，請讓我好好招待一下再次感謝～」、「感謝您救我一命，讓我能繼續照顧這些貓孩子。」

▲▼上衣男客人救了宜蘭「貓咖飛」咖啡店老闆娘一命，她要找救命恩人表逹感恩之意。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼黑上衣男客人救了宜蘭「貓咖飛」咖啡店老闆娘一命，她想找救命恩人表逹感恩之意。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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▲▼上衣男客人救了宜蘭「貓咖飛」咖啡店老闆娘一命，她要找救命恩人表逹感恩之意。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

貓咖飛老闆娘PO說：「我是羅東一間貓咪咖啡廳（貓咖飛）的店長（老闆），事情是這樣的：
4/17星期六下午，我在店裡工作，突然間昏倒因為小店就只有我一個人工作，平常就都是一個人，這天剛好我的朋友有來找我，發現廚房有發出奇怪的聲音，進去發現我倒在地上拍不醒⋯她趕快請客人協助叫救護車。」

「最後面四人桌的客人很快就過來幫忙，其中穿黑衣服的先生，發現我似乎沒呼吸心跳，立刻幫我CPR！兩三分鐘左右我張口呼吸，並且恢復意識由救護車送往醫院治療，住院六天，昨天才出院～我記得這桌的客人非常喜歡貓，我不知道該怎麼找到他們跟他們道謝，既然很愛貓，或許剛好他們也會在這個全台灣最多人的貓咪社團裡～就發文來碰碰運氣！（如果影片中的人您認識，也請替我轉告我的感激之情）」

「我想說：很謝謝你們救了我一命，讓我能繼續照顧我的貓孩子們！真的、真的、真的很謝謝你們～還有當天在店裡提供協助的客人以及我的好朋友，要不是她那天剛好買蛋糕來給我吃，我在廚房昏倒也不會這麼快被發現⋯總之，謝謝那天所有的人，包含我的家人，他們口口聲聲說不會照顧貓，卻還是在我住院這星期，不辭辛勞幫我去店裡、家裡幫貓挖砂餵飯、擦尿⋯十幾隻貓，真的辛苦她們了！！」

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