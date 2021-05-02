墨西哥洞穴驚現137黑紅手印！全出自瑪雅時期兒童之手　隱藏意義曝

▲墨西哥一個洞穴的牆壁被發現佈滿137個手印，被認為與古瑪雅文明中的成年儀式有關，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

墨西哥猶加敦州（Yucatán）一個洞穴的牆壁上佈滿了137個黑紅手印，被認為與古瑪雅文明中的成年儀式有關。考古學家格羅斯讓（Sergio Grosjean）表示，大部分的手印應該出自於小孩之手，並且可以追溯至1200多年前，手印的顏色具有特定含義。

綜合路透社與BBC報導，位於猶加敦州北部，鄰近烏斯馬爾遺跡（Uxmal）及契琴伊薩（Chichen Itza）等瑪雅古城遺址的一個洞穴的牆壁上，被發現佈滿137個黑色及紅色手印。這些手印距今已有1200多年的歷史，應是古瑪雅古典鼎盛末代的產物。當時的人類在數學和藝術方面取得重大成就，國家繁榮昌盛。

▲格羅斯讓比較手印的大小後指出，這些可能是小孩所留下來的手印。（圖／路透）

考古學家格羅斯讓在分析了手印的大小後指出，這些手印很有可能是剛進入青春期的小孩所留下的，而他們的顏色也具有特定含義，「牆上的黑色手印象徵著死亡，但這並不意味著他們將被殺害，而是從儀式的角度來看待過去已死。之後，這些孩子會再印上代表著戰爭或是生命的紅色手印」。

該洞穴除了牆壁上的黑紅手印外，還有著不少瑪雅雕像，其中一個人臉雕像和6個彩繪浮雕雕塑，歷史可追溯至公元800至1000年前。當地在當時遇到嚴重乾旱，可能是導致瑪雅人突然放棄該城的原因之一。

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