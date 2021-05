美中終將一戰？小說「2034」描繪下次世界大戰　衝上熱銷排行榜

▲美利堅號兩棲突擊艦。(圖/翻攝自美國太平洋艦隊)

文/中央社記者江今葉華盛頓1日專電

美中持續對峙,《經濟學人》指台灣是「地球上最危險地區」,擔憂台海緊張。美國退役將領創作的小說「2034」也以美中衝突引爆世界大戰為背景,描繪恐怖未來,登上暢銷排行榜。

美中緊張關係並未因為美國總統拜登(Joe Biden)上任而有所緩解,近來台海緊張與南海對峙,以及美中是否終將一戰成為外界討論焦點。

甫卸下美軍印太司令部司令的戴維森(Philip Davidson)3月在國會聽證會上曾表示,中國期望取代美國領導地位,未來5到10年中國侵略或採取軍事行動的最可能潛在目標,「台灣首當其衝」,甚至可能就在6年之後。

最新一期《經濟學人》(The Economist)封面故事指稱台灣是「地球上最危險地區」,台海若爆發戰爭將成災難,美、中須極力避免。

一本由美軍退役海軍上將史塔伏瑞迪斯(James Stavridis)與前海軍陸戰隊員艾克曼(Elliot Ackerman)共同創作的小說《2034:關於下次世界大戰的小說》(2034: A Novel of the Next World War,暫譯)也正巧於3月出版。小說背景即是美中南海衝突引爆世界大戰。

雖然《2034》是創作小說,但作者之一的史塔伏瑞迪斯曾位居美軍歐洲司令部司令與北大西洋公約組織(NATO)歐洲盟軍最高統帥,對國際軍事現勢了解深入,小說角色參考自現實人物,故事情節寫實真切。小說一上市就登上暢銷排行榜。

《紐約時報》專欄作家佛里曼(Tom Friedman)日前也將這本小說推薦給「在找尋夏天引人入勝的海邊讀物」的讀者。他表示,這雖只是小說,但拿起當天的報紙,卻看到這本虛構13年後世局的小說提到的世界。

小說故事發生在2034年3月12日,美軍驅逐艦在南海進行例行航行自由巡邏時,遭到共軍擊沉。與此同時,伊朗也發動襲擊,挾持一架美軍F-35E戰機。美國軍事戰略的全球卓越地位一夕跌入谷底,全球陷入戰亂。

佛里曼指出,中國是軍事、技術與經濟領域的真正競爭對手,但在半導體晶片設計與生產方面仍有所不足。中國期望收復台灣除了出於意識型態戰略因素外,也是希望將台積電納入中國軍工產業行列。

他指出,在《2034》中,中國憑藉卓越的人工智慧驅動的網路隱身、衛星欺騙干擾和隱形材料獲得技術優勢,使其有能力對美軍太平洋艦隊發動一次成功的突襲,而中國所做的第一件事就是占領台灣,「讓我們確保這一切都只是虛構的事」。

