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美國「侮辱金正恩」！北韓痛批拜登犯下大錯　金與正怒對南韓開砲

▲▼青瓦台表示金與正炸毀韓聯辦，破壞兩韓間的信任。（圖／路透社）

▲ 北韓外務省發表聲明痛批美國，金與正則將砲火對準南韓。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統拜登政府日前宣布，已敲定對北韓政策，預告祭出外交及嚴厲的威懾手段。北韓外務省今強硬指責，拜登犯下大錯，且美國批判北韓人權問題，嚴重侮辱最高領導人金正恩。他的胞妹金與正同時警告南韓，脫北者若持續空飄對北韓傳單，政府必將付出代價。

北韓外務省美國事務局長權正根2日發表談話，針對拜登國會演說內容警告，「美國新的對朝鮮政策基礎逐漸定調，我們也不得不採取相應措施。隨著時間推移，美國面臨的狀況會越來越嚴重。」

他進一步指責，美國至今維持冷戰時期的觀點和過時的政策，若如此處理朝美關係，不久的將來將面臨難以承擔的危機，「可以肯定的是，美國當權者現階段犯了非常大的錯誤」。

拜登4月28日發表上任後首次國會演說時提到，「對於嚴重威脅美國及世界安保的伊朗及北韓核計畫，我們將與同盟國緊密合作，透過外交及嚴厲的威懾手段，應對上述兩國引起的威脅。」

權正根對此表示，美國所謂的「外交」不過是為了掩飾其敵對行為的表面功夫，所謂的「威懾」則是以核武威脅北韓的手段，根本是預料中的老生常談，「但美國當權者在第一次施政演說中以這種方式闡明對北韓立場，我們不能置之不理。」

此外，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）4月底直指北韓為世界上最權威與極權主義的國家之一，對平壤當局為防疫下令射殺非法入侵邊境者的殘忍作為感到驚愕。北韓外務省發言人稍早對此宣稱，美國公然侵害北韓主權，不僅將政府為保護人民而頒布的防疫措施誣陷為人權侵害，甚至侮辱國家最高尊嚴（金正恩），是為重大政治挑釁。

另一方面，勞動黨副部長金與正2日透過官媒《朝中社》發表聲明，針對脫北者散布對北韓傳單一事指出，「南朝鮮當局再度放任脫北的傢伙們輕率的魯莽行為，未出手制止。不論需要何種決心或行動，我們都會讓沒有好好管理這些骯髒垃圾的南朝鮮當局為這些行為造成的後果負責」，表達強烈不滿。

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