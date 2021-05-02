柯文哲又與陳時中槓上？　黃珊珊：是建議「用科學方法討論」

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

華航染疫機師案擴大，新北市長侯友宜痛批，指揮中心處理整起事件「嚴重疏忽」，台北市長柯文哲也認為，有「戰術上錯誤」，被外界認為與指揮中心指揮官陳時中槓上。對此，台北市副市長黃珊珊出面緩頰，柯文哲的建議是用科學方法討論，「沒有要跟誰槓上」。

面對國內首次有防疫旅館發生群聚感染，柯文哲1日表示，台灣過去1年多當中，防疫戰略分兩個部分，一個是防疫旅館、一個是居家檢疫，然而機組人員卻在這條防線的外面，「當時在決定打疫苗的順序，就有個戰術上的錯誤，「我們把防疫專責醫院列為第一線要打疫苗，其實重來看一遍，應當是機組人員要第一線。」

除了柯文哲認為，防疫戰略錯誤之外，侯友宜4月30日就表示，指揮中心嚴重疏忽，對於防疫旅館通報管理、採檢過程沒做好即時處理。對此，陳時中1日晚間指出，做的好不好都可以接受大家公評，「但講到嚴重疏忽，我們要鄭重否認。」

針對侯友宜質疑陳時中嚴重疏忽，結果被後者否認，身兼民眾黨主席的柯文哲2日上午出席民眾黨「未來能源轉型」研討會時表示，「航空機組人員是個破口，要去處理。」

而黃珊珊則於2日受訪時表示，柯文哲的意思是，原本疫苗施打順序可能沒考慮到機師缺口，防疫一年多來，每次發生狀況都應該去檢討下次怎麼做，而大家在鼓勵第一線醫護人員施打疫苗時，竟然沒注意到機師可能風險比第一線醫護人員還高，「市長的建議是用科學方法討論，沒有要跟誰槓上。」

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