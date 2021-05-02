印度火葬場外「屍體遭野狗吃了」！　家屬崩潰：臉被啃掉一半

▲ 新冠肺炎死者遺體竟被野狗啃食。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度第二波新冠疫情肆虐，1日單日確診病例突破40萬，醫療及殯葬業難以負荷，地獄般的場景接連上演。北方邦加濟阿巴德市街頭日前便有人目睹一具男屍遭野狗啃食，畫面相當驚悚，原來是當地一名法官染疫病逝，排隊等待火化過程中，竟淪為野狗的食物。

根據《印度報》，該名死者為加濟阿巴德法院一名51歲法官，上月22日確診新冠肺炎，因呼吸困難被送往民間醫院，治療中病情急速惡化，24日晚間轉送桑托什醫學院（Santosh Medical College），狀況一度好轉，但在25日凌晨心臟停止，不幸離世。院方依照新冠病歿者處理方針，為屍體穿上防護衣，並以聚乙烯袋包裹後交還家屬。

同事辛格（Triloki Singh）透露，死者過世後，他們從凌晨1時30分開始不斷嘗試叫救護車，終於在上午8時左右安排好，抵達印度教火葬場後卻發現火葬台全滿，還有好幾具屍體在排隊。家屬將死者排入隊伍後到一旁陰涼處等待，並被告知下午6時才會輪到他們。

一名路人下午2時左右驚見有狗在啃咬待火化的屍體，引起一陣騷動。該名法官家屬說明，在附近等待親屬火化的民眾當時全都衝上前查看，「我們接著發現，一隻狗咬破屍體上的防護衣，吃掉死者一部分的臉。」他們立即向火葬場反映，並設法提前於3時30分將遺體火化。

這起事件引發當地民眾群起抗議，要求業者立即作為。雙方談話後，火葬場高層承諾以柵欄將此區域圍起，避免流浪動物進入。

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