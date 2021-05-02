直言諾富特群聚「不是最近的事」！感染醫籲院所：有症狀就採檢

▲台灣感染症醫學會理事長黃立民。（圖／資料照／記者呂佳賢攝）

記者嚴云岑／台北報導

華航案諾富特飯店最新血清抗體檢驗指出，諾富特飯店染疫的4人中，僅重症房務主管（案1120）血清抗體IgG、IgM都是陽性，代表事件可能是在20天內發生，但台大兒童醫院院長、感染症醫學會名譽理事長黃立民卻有不同看法。他表示，IgM陽性代表病毒已存在2、3個月，不會是最近的事情，用20幾天來算不是非常精準。

華航案延燒到諾富特飯店，目前累積20人確診。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨公布最新病毒基因定序結果，207名員工經過全面血清篩檢，只有案1120是血清抗體陽性，其餘3名確診者都是抗體陰性，「這告訴我們，沒有發現比1120潛藏更早的感染個案」，而案1120也驗出與案1078等機師帶有的英國變異株，不能排除是人際間的傳播。

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黃立民提到，IgM是推斷染疫時間的重要指標，若驗出陽性代表病毒已存在2、3個月，推測不太可能是近期事件。IgG則是判斷是否曾經感染，驗出陽性可能是好幾年前，對判斷此案並無太大幫助。

不過，隨著病毒基因定序出爐，案1120驗出與案1091、1092、1078、1079等4名機師相同變異株，而其中3位都有住過特富諾飯店，發病時間也與案1120相近，被問及這是否代表飯店隱形傳播鏈的斷點變少？黃立民回應，如果飯店之後都無人發病，代表整起事件就是在2、3個月內的事，機師可能有多波感染，而飯店只有一波，但究竟是誰傳給誰，還有待疫調釐清。

雖然指揮中心已找出染疫個案部分關連，但黃立民呼籲還是不能掉以輕心，採檢頻率也要比現在高一點，「如果多做檢驗還是沒有新增個案的話，就比較放心；反之，就算一直無新增個案，也不知道到底安不安全。」無論是醫院或診所，只要民眾有呼吸道症狀就醫，無論出國史或職業別，都建議安排採檢，才能儘早發現社區潛藏風險。