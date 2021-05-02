50名國軍化學兵進駐華航園區　2人一組全面消毒辦公區、周邊道路

▲華航攜手桃市府、國軍化學兵，強化環境清消、杜絕病毒傳播。（圖／華航提供）

記者賴文萱／台北報導

華航恪遵政府防疫政策，以防疫安全及員工健康為最大考量，除平日已增加頻率的強化消毒清潔作業外，今（2）日桃園市政府環境清潔稽查大隊及國軍化學兵特別出動，在華航園區進行深度消毒作業，防疫把關更上一層樓。

面對疫情挑戰，華航持續以最高標準執行各項防疫措施，桃園市政府環境清潔稽查大隊及國軍化學兵約50人於5月2日上午進入華航園區，以2人一組為單位，深入辦公區域及室外環境進行全方位消毒，徹底杜絕任何病毒傳播可能；並以辦公大樓為中心，向外針對周邊道路及環境全面清消，確保防疫無漏洞。

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▲▼華航攜手桃市府、國軍化學兵，強化環境清消、杜絕病毒傳播。（圖／華航提供）

華航表示，特別感謝桃園市長鄭文燦的支持與協助，獲得桃園市政府環境清潔稽查大隊、國軍化學兵義無反顧地調派出動，軍民一心，與華航站在一起，在國門前線共同守護防疫安全。國軍化學兵去年也曾協助華航執行相關救援包機的清潔消毒作業，以最專業審慎的態度協助確保國人健康。

▲華航攜手桃市府、國軍化學兵 強化環境清消 杜絕病毒傳播。（圖／華航提供）

華航將持續配合指揮中心執行疫情管控措施，並強化防疫管理，以確保員工健康，所有辦公區域、航機、車輛皆加強消毒及增加清消頻率，亦落實員工在辦公場所佩戴口罩及勤洗手的習慣，五月起華航園區各單位實施分組居家辦公，減少人員接觸，齊心防疫。