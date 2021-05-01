▲新北宜蘭跨縣市推SDGs概念，侯友宜逛綠博「有機會商店」。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府參與2021年宜蘭綠色博覽會展出，於縣市物產館中以「有機會商店」為題，展示新北市這個人口超過402萬的農產品消費重鎮扮演台灣農業創新行銷的重要角色。侯友宜1日到訪綠博，與宜蘭縣長林姿妙共同同時簽署永續農業行動宣言，強化縣市合作，提倡聯合國永續發展目標（SDGs）在各縣市未來發展中的重要性。

2021年綠色博覽會自3月27日至5月9日於蘇澳武荖坑風景區展出，以農業生活、生態保育和永續未來等綠色環保精神為活動主軸，並以「希望城堡」為主題，連結聯合國的「永續發展目標」，將生態物種保育、氣候變遷調適、友善農業、永續海洋、再生能源、減塑行動等議題融入策展規劃。

▲新北市長侯友宜與宜蘭縣長林姿妙共同體驗「無人商店」服務。

侯友宜表示，新北市非常重視SDGs議題，身為國際城市繼美國紐約市之後第1個公布自願性地方永續發展報告的台灣城市，新北市不論是在環保、文化、教育、經濟、建設等各方面，都會持續依照相關的指標來自我檢視。

侯友宜說，透過雙方簽署行動宣言，不論是在植樹護樹、海洋保育、農業國際交流或友善農產品行銷推廣上，未來也有許多可以跟宜蘭縣合作推動的項目。這次在綠博園區「新北館」中，以「有機會商店」為題，透過「有機」農業和「機會」展望，展現新北市這個人口超過402萬的農產品消費重鎮扮演台灣農業創新行銷的重要角色。

▲新北市長侯友宜致贈青春山海線禮盒。

諸如新北市與國際有機農業聯盟亞洲分會（IFOAM-Organics Asia）共同設立亞洲有機行銷智能中心（CEIOMA），推動國際有機農業培訓與「友善契作大聯盟」，要讓友善農產品獲得更多民眾消費響應；宜蘭縣也非常感興趣的「無人商店」，透過這次展出成為串起兩縣市合作的項目之一。

農業局表示，宜蘭綠色博覽會將在5月9日閉幕，有興趣來參訪的朋友，請千萬別錯過這場以展覽、表演和遊憩等寓教於樂方式精心規劃的活動，歡迎新北市民及全台民眾呼朋引伴、攜家帶眷共遊，參與這場傳播綠色理念的年度盛事。

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