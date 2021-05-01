▲大手牽小手！百人與大海拔河，北海岸重溫百年「牽罟」捕魚。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北樂活節「牽罟趣」4月30日下午4點在萬里區下寮海灘登場，數百位大朋友、小朋友赤腳在沙灘上體會先民遺留下來的古老捕魚方式，大家同心協力一起完成捕撈漁獲，讓參與者笑開懷。

新北樂活節「牽罟趣」由新北市溫泉觀光協會聯合新北市政府觀光旅遊局、文化局、金山區公所、萬里區公所及交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處辦理千人與大海拔河的活動，自今日起正式開跑，第一場活動地點選在連接金山、萬里區廣闊的萬里下寮海灘。

▲牽罟趣活動現場大人、小孩一同拉網捕魚。

牽罟是北海岸一種沿海古老的捕魚方式，在豐富經驗的老船夫探尋魚群位置後，以小船將帶狀的漁網拖離海岸並將網放至海中，魚群被攔截圍住後，再由岸上的人齊心協力將魚網拉上岸來。

隨著時代演進和捕魚技術提升，「牽罟」這種量少的捕魚方式漸漸式微，為了讓這些屬於北海岸金山萬里沙灘的往日風華再現，特別利用本次活動重現這文化技藝。

▲牽罟趣活動由老船夫用舢舨拉上魚群。

金山區長廖武輝表示：牽罟講究團隊合作，這次參與牽罟活動的遊客來自各地，透過這樣齊心協力完成的活動讓一群原本不認識的人相聚一起，也能深刻的體認北海岸這特別的文化技藝。

萬里區長粘雪琴表示，現場很多人都是第一次體驗如此特別的牽罟捕魚活動，除了大人小孩覺得新奇有趣，同時也讓大家了解海洋保育的重要性。

新北市溫泉觀光協會理事長游忠義表示，希望藉此機會讓民眾體驗牽罟，感受老一輩的捕魚技巧與智慧，並讓這北海岸重要的文化技藝繼續傳承下去。有關本活動最新消息可至「新北市溫泉觀光協會」臉書社團查詢，活動報名方式請電洽「新北市溫泉觀光協會」：02-2498-6022。

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