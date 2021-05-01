雷達出現漁船鵝鑾鼻海域滯留　機警管制官派遣展開12hrs海上救援

▲海巡署恆春海巡隊救援故障琉球籍漁船 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣琉球籍一艘漁船5月1日凌晨在鵝鑾鼻海域失去動力，海巡署人員從雷達上發現，立即聯絡船長，獲悉發生故障後，派遣艦隊分隊恆春海巡隊趕往救援，提供艇上備用纜繩供另一艘友船拖救使用，並輪流與枋寮分隊在旁戒護，讓該艘漁船順利駛回新園鹽埔漁港修理。

▲▼救援、戒護返航。

海巡署第八巡防區指揮部於1日深夜0時許，經雷達情資發現琉球籍一艘漁船在鵝鑾鼻南方4.7浬處突然滯留航跡異常，管制官王伯欽立即撥打電話與船長聯繫，洪姓船長表示因失去動力無法自行排除，請求海巡署派艇協處。

立即派遣艦隊分署恆春海巡隊3576艇前往援處，於凌晨1時許抵達通報海域，經艇長陳世斌分隊長與該漁船洪姓船長聯繫，船長表示機械故障無法排除，另一艘友船嘗試協助拖帶，因鵝鑾鼻南方海域浪區湧浪大，導致漁船上細繩拖纜斷裂無法拖帶，在海上漂流待援。

3576艇立即提供艇上備用纜繩使用，讓故障漁船順利完成拖帶航向新園鹽埔漁港，在11時30分安全進港，由南部分署第五岸巡隊鹽埔安檢所人員協助帶纜泊 靠碼頭，人員均安。

洪船長表示，船上共有3人，於4月28日出港至南方海域作業，返程時因減速機離合器故障無法排除，友船嘗試協助拖帶，因漁船上細繩拖纜斷裂無法拖帶在海上漂流，非常感謝海巡人員迅速救援，提供協助並全程戒護安全進港，化解一場危機。

恆春分隊表示，這次救援歷時12小時航程，動員2艇16人完成；也呼籲漁船出港作業前應做好各項航前檢查，平時亦應加強機械維保，注意氣象變化防範意外發生，海上如過緊急事故需救接，可撥打 「118」海巡服務專線報案或透過漁業廣播電台通報，海巡人員將立即馳赴救援。

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