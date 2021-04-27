路口交通號誌故障「歡迎檢舉」　速聯絡護命保平安

▲屏縣警派員維修故障號誌 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

路口號誌關係到用路人行的安全，因此相當重要，但號誌難免發生故障，屏東縣政府除加強巡查維修外，籲請用路人發現號誌故障，可撥打110，或免付費電話0800033110及交通隊電話08-7533110，以降低車禍事故發生的危險性，確保用路人行的安全。

▲▼日、夜維修交通號誌。

縣警局說，民眾行經路口時，除了提高警覺、駕駛人減速外，確保交通安全外，交通號誌更扮演重要角色，一旦號誌故障，將導致用路人無法適時遵從號誌指揮，致生危害並威脅生命財產安全。

由於交通號誌與用路人行車安全息息相關，為了保障用路人安全，縣警局除了各外勤單位巡邏時發現立即通報交通隊維修小組前往修復外，更期待民眾發現交通號誌故障能立即與本局交通隊連絡，除了撥打110外，更提供免付費電話0800033110及交通隊電話08-7533110，以確保用路人行的安全。

縣警局長李文章表示，號誌故障通報關係著民眾交通安全，因警力有限，民力無窮，期盼民眾能發揮愛護屏東精神，發現號誌故障，立即透過報修管道聯絡，俾便及時修復，維護用路人行的安全，成為交通安全的守護者。

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