海上驚魂！本國籍漁船「遭擦撞」沉沒　海巡及時救出船長

▲一艘本國籍漁船遭到擦撞即將沈船，所幸海巡救援及時將船長救起、人無大礙。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

一艘本國籍漁船29日上午近10點在高雄港西北方2浬處海域遭他船擦撞、即將沈船，當時情況十分危急，艦隊分署南部地區機動海巡隊接獲通報，立刻調派線上CG129高雄艦前往協助處理，高雄艦抵達案發現場即刻施放警備救難艇救援，並成功救起許姓船長，後續經救護員檢查身體評估無大礙，順利結束這場海上驚魂記。

海巡指出，這起意外發生在29日上午9點45分左右，當時南部地區機動海巡隊接獲通報，一艘本國籍漁船在高雄港西北方2浬處海域遭他船擦撞、即將沈船，南部地區機動海巡隊即刻調派剛結束澎湖海域(臺灣灘)護漁勤務返航的高雄艦前往協處，高雄艦迅速抵達案發現場後，立即施放警備救難艇執行救援，並於10點左右成功救起許姓船長，同時給予保暖、熱食及關懷。

▲一艘本國籍漁船遭到擦撞即將沈船，所幸海巡救援及時將船長救起、人無大礙。（圖／記者黃子倩翻攝）

返港後，經消防隊救護員檢查身體評估許姓船長並無大礙、無需醫療後送，後續該船長表示可自行離開，非常感謝海巡人員之救援，高雄艦圓滿完成任務。

南部地區機動海巡隊表示：海巡署一向遵循人道救援無國界之精神，對於海上人員均予全力救助及誠摯關懷。呼籲民眾在海上航行作業時，務必注意航行安全，遇有事故應利用海巡「118」免付費報案電話或透過台灣區漁業廣播電台通報，並配合海巡救援行動，海巡署及相關單位將派員立即前往處理。

▲一艘本國籍漁船遭到擦撞即將沈船，所幸海巡救援及時將船長救起、人無大礙。（圖／記者黃子倩翻攝）

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