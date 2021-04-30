漁船遊富山杉原海灣不是夢！台東投注1700萬　開發杉原灣休閒漁業

▲▼縣府及相關單位人員搭乘娛樂漁船出海，共同體驗發展休閒漁業的可能性。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

為推動海洋保育、杉原灣海上娛樂漁業，台東縣政府農業處於28日邀台東區漁會、富山國小等單位代表，搭乘娛樂漁船出海，共同體驗船釣、導覽人員培訓等未來休閒漁業可能性。

縣長饒慶鈴為了提倡陸、海、空休閒慢經濟，特別指示農業處發展杉原灣休閒漁業。農業處長許家豪說，今年縣府將進行一連串的富山保育區重點工作，包含水與環境治理工程、娛樂漁業體驗行銷及海洋知識推廣、硨磲貝放養及漁業資源監測等工作，目前已投入1,700萬元經費，打造富山海灣休閒漁業環境及更有品質的旅程。

台東區漁業理事長陳坤昌應邀出席體驗行程，他指出，縣府有計畫減少刺網漁船數量的政策已經慢慢看到效果，棲地的漁蝦、海龜也紛紛現蹤，自禁止餵食海藻饅頭以來有別以往，遊客可在潮間帶發現甚至從未出現過的新物種，大大提升多樣性。

許家豪處長表示，這次行程主要目的是為確認娛樂漁業的可玩性，在這次的航程中，體驗船釣、進行導覽人員培訓等，未來遊客可包船進行各式海洋活動，讓保育區潮間帶的親漁活動，往外延伸至海洋，絕對更具旅遊深度。

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