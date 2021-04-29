提升台東原民樂舞藝術能量　行政人員培育入選名單出爐

▲ 饒慶鈴公布台東藝術行政人員培育入選名單 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



為打造全方位人才培育機制，強化在地人才的專業技能以穩定團隊發展，台東縣政府自去年開始辦理「原住民族樂舞藝術專業技術人員培育」，29日舉辦藝術行政培育人員甄選，縣長饒慶鈴親臨現場關心表演團隊發展狀況，並親自公布杵音文化藝術團、台灣高山舞集文化藝術服務團及零捌玖舞蹈工作室等3個入選團隊，培育期間給予補助津貼，促進人才與業界緊密合作及學習，藉此推廣原住民族表演藝術。

饒慶鈴表示，台東縣有許多優質的原住民表演團隊，縣府一直希望能夠給予他們人才培力計畫，協助團體進行樂舞幕後專業技術或行政工作，並自去年啟動原住民族樂舞藝術專業人才培育，舉辦專業培育課程、提供技術觀摩實習與未來職業發展機會，除了輔導團隊也成功培育優秀技術青年投入幕後專業領域。為擴大計畫效益，今年特別增加藝術行政人員的培育，入選的3團隊培育期間給予補助津貼，提供每一入選團隊8個月總計12萬元的補助金，以「先開課、後甄選」的方式，辦理專業培育課程46小時，培養在地有潛力及有興趣的人才，引進專業師資，扶植藝術行政人員發揮最佳效能，提升藝術行政的企劃執行能力，成為團隊最專業的推手，並協助表演團隊行銷推廣、策劃專場演出及聯合演出，做為發展台東未來優秀表演團隊夢想的第一步，也期盼未來能夠跨縣演出，或是到國外表演。

原民處指出，未來入選的團隊將利用培育課程所學內容，及透過做中學的輔導模式，也將藝術行政培育人員納入布拉瑞揚「回家跳舞」巡演活動演出平台及演出企劃，強化在地人才的專業操作的技能，創造培育人員多元接觸的機會，促進與業界緊密的合作及學習，讓「前台」表演與「後台」技術整合，形成完整的表演藝術培力，將台東打造成全國原住民族藝術文化重要基地。此次甄選資訊及入選結果可上「閃耀台東 南島原鄉」網站及「南島台東-台東縣原民處」臉書粉絲專頁搜尋。

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