很會跑步、靠加分升學…都市原住民盼撕下標籤脫離弱勢循環

▲出身屏東原鄉到台北打拚的動力火車近期到至善「wawa森林」擔任孩子們的夢想導師。（圖／至善基金會提供，下同）

記者林璟倩／綜合報導

阿美族的小萱是都市原住民（簡稱都原）第二代，爸爸是板模工、媽媽是清潔工，因父母工時長無暇陪伴，家中也沒有課後輔導資源，因此來到至善汐止的wawa森林兒少照顧據點，她說：「如果沒有來這裡，我可能還是很沒有人生目標吧。」小萱無奈表示，過去經常被冠上「很會跑步、靠加分升學」的刻板印象，其實她很羨慕別人的爸爸媽媽都可以陪他們出去玩，可是自己的爸媽都在忙工作，所幸成熟的她很感謝父母的努力，希望未來也有能力分擔家庭經濟重擔。

根據原民會統計，已有近半數原住民遷移都市追求更好的就學、就業機會，然而卻有揮之不去的結構性社會壓力及刻版印象，限縮了發展機會。長期投入都原扶助的至善基金會自2007年起投入都原扶助計畫，以1大核心、2大計畫實踐「培力與陪伴」，提供至善「wawa森林」兒少照顧據點以及「快樂大掃」婦女清潔培訓課程，致力陪伴都原孩子、培力婦女的自主學習及謀生能力，盼能自根本改變弱勢族群的人生可能性。今年更邀請同是都原打拚出頭天的「動力火車」擔任愛心大使，期盼大眾「看見」都原，關注這一群在你我身邊但卻被忽視的都市邊緣人們。

▲至善原住民婦女培力計畫「快樂大掃」協助建立家事清潔專長，使婦女的月收入平均成長至23,400元。

目前至善位於汐止的「wawa森林」兒少照顧據點，全台首創、為都市原住民打造的社區親子空間，為忙於工作的家長陪伴都原孩子，給予心理上的支持及課後教學資源的輔助，是一個互相陪伴、共學且完全免費的基地，過去三年，wawa森林已累計服務超過1萬人次的孩童。而「快樂大掃」則是提供家事清潔培訓課程幫助未就業都原婦女經濟自立，累積已有950人次參加過課程，目前有40位婦女平均月收入從0或是一天幾百元的零工，穩定成長到每月有23,400元的收入。

▲同是都市原住民的動力火車擔任至善愛心大使，籲大眾加入捐款行列。

出身屏東原鄉到台北打拚的動力火車近期到至善「wawa森林」探訪，擔任夢想導師：「我們曾經也是憑著一股熱情和堅持挺過來，相信孩子有了大家的鼓勵和關懷，他們會更有動力向前。」而動力火車特地與都原孩子們共同練唱經典名曲《彩虹》，呼籲大眾加入捐款行列，以行動帶給都原孩童翻轉命運的機會。