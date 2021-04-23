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台東部落食尚店家甄選5月14日前報名　最高獲50萬改造基金

▲ 台東部落食尚店家甄選3月15日前受理報名，最高可獲50萬元獎勵金。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲ 台東部落食尚店家甄選5月14日前受理報名，最高可獲50萬元改造基金，照片為去年說明會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

由台東縣政府大力推動的「台東部落『食』尚計畫」，2021年第三屆部落食尚店家甄選活動即日起開跑，凡縣內立案原住民餐飲業者或協會組織、部落廚房均可報名，預計甄選出5家亮點業者，由縣府委託專業團隊提供輔導資源，最高並可獲得新台幣50萬元的改造基金，改善店家空間硬體，提升更完善的餐食服務，報名期間自即日起至5月14日止。

原民處表示，台東部落食尚計畫迄今已輔導店家計20家，整合硬體的空間改善及軟體的人才培育、餐食創新、設計美學以及品牌行銷等多元管道，共同培力及打造台東部落「食」尚新產業。在108年以南迴線及東海岸店家為首，協助空間改善與餐食創新等輔導，並導入旅遊業者，整合部落周邊資源，推出計7條部落食尚亮點遊程；109年則以縱谷地區及台東市區店家為輔導對象，協助空間改善並推出部落遊程，獲得相當的好評，今年開放全縣各鄉鎮部落店家參與甄選，期待甄選出的食尚店家，可為在地部落旅遊注入新氣象！

縣府表示，今年第三屆台東部落食尚店家甄選活動的辦理，將強化人才培育、餐食設計、美學擺盤，及舒適的用餐環境等，扭轉大眾對於原民料理的想像。透過台東部落食尚計畫，我們發現台東的原住民店家不只餐食美味，更保留了過去傳統文化的精神，因此推出的料理不僅有古老的祖先智慧，還有與現代結合的創新料理。縣內特別以「食」為主軸，鼓勵食尚店家串聯周邊旅遊業者，推動新型態旅遊模式，歡迎有意願的店家加入食尚店家的行列，一起為台東原住民族飲食文化及部落旅遊推動盡一份力。


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