全國原住民傳統射箭賽　近千人爭取總獎金達35萬8千元

▲▼ 全國原住民傳統射箭賽，近千人比拚總獎金達35萬8仟元。（圖／記者楊漢聲翻攝；下同）

記者楊漢聲／台東報導

10日上千位來自全國的原住民傳統射箭好手齊聚台東，角逐單項最高5萬元、總競賽35萬8千元的獎金，這是全國參與人數最多、獎金最高的傳統射箭比賽，因國內疫情控制良好，加上春暖花開適合出遊，參賽人數創下歷年新高，選手們無不摩拳擦掌，希望能把高額獎金捧回去。

有感於太魯閣號出軌事故，開幕式時安排所有選手一同默哀悼念，希望遺憾能夠轉變成愛，以不一樣的形式撫慰生者。啟弓儀式由立法委員陳瑩、台東縣議員鄭崗山與卑南鄉鄉長許文獻代表射向特別製作的水果靶紙，祈求雨量豐沛、五果開運以疏解這波乾旱。

許文獻說，射箭賽事舉辦已進入第六屆，除了競技交流外也同時將傳統射箭逐漸推廣到各個縣市，這項運動的優點是不需很高檔的專業器材也能享受運動的好處，而製作弓箭的同時可以打造個人特色，創作出專屬個人獨一無二的裝備，提昇自我身、心、靈，這是一般市售制式裝備所做不到的。對於太魯閣號事故，許文獻表示與大家都同感悲痛與不捨，因此在開幕式做了默哀悼念的安排，他對選手說：或許你的心情及行程會受到影響，但請你以最舒服的步調回到生活日常，讓我們透過射箭彼此交流關懷打起精神走向未來。

卑南鄉第六屆原住民傳統射箭賽參與選手近千人，團體三人制計有230隊、社男個人賽427人、社女個人賽149人、青少年組 86 人、長青組 77 人。各組成績如下；團體組名次：第1名南澳射箭隊－成績256分、第2名中區聯盟射箭隊A－成績247分、第3名勇士們射箭隊A－成績244分。社男組名次：第1名林狀元 －成績88分、第2名嚴榮信－成績88分、第3名何念祖－成績87分。社女組名次：第1名何淑華－88分、第2名林春妹－成績86分、第3名林秀鳳－成績85分。

►SK-II R.N.A.超肌能緊緻活膚霜 原價5800元，特價3599元





►二手票券豐富你的生活

