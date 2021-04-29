柯文哲禁電子煙跑得比陳時中快　《新興菸品管理自治條例》完整看

▲衛福部長陳時中、台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

電子煙、加熱菸愈來愈多，相較於中央緩步推動修法，台北市議會28日通過台北市衛生局所制定的「新興菸品管理自治條例」草案，若順利在這個會期通過，下半年即可報請行政院核定後公告實施，台北市將率先全面禁售電子煙等菸品，加熱煙則透過納管方式規範。

傳統紙菸的吸菸率有下降趨勢，新興菸品近年市占率激增。至於所謂的電子煙，則是指透過菸商製造的煙油（e-liquid）加熱，產生霧化蒸氣，達到類似抽菸的體驗。至於加熱菸，是透過加熱取代燃燒，減少菸草在不完全燃燒下可能產生的焦油及危害物質。

為了有效管理新興菸品，衛福部研擬《菸害防制法》修正草案，衛福部長陳時中日前在立法院備詢時就曾表態，「政府方向是要禁止電子煙，加熱菸則要放入嚴制嚴管」。不過，據了解，該草案目前仍卡在行政院。

在彌補中央法規尚未通過前的空窗期的考量之下，台北市議會29日率先通過「台北市新興菸品管理自治條例」草案。自治條例比照中央草案，通過將全面禁止電子煙販售、宣傳和廣告，加熱煙則透過納管方式規範。

根據草案內容，任何人不得製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告招牌電子菸等類菸品或其組合元件，違者可處1萬元以上5萬元以下罰鍰，並令其限期改正；屆期未改正者，得按次連續處罰。

加熱菸部分，任何人不得於距離北市各高級中等以下學校50公尺內，販賣、供應、展示或廣告加熱式菸品，違者處1萬以上、5萬以下罰款，得連續處罰。

此外，法定禁菸場所，包括學校、文教機構、醫療院所、政府機關室內場所、大眾運輸工具等，及教育機構、公眾休閒娛樂場所、老人福利機構的室外場所、衛生局公告指定場所及交通工具，皆全面禁止使用新興菸品，違者處2000元以上、1萬元以下罰款。

根據草案內容，未滿18歲使用電子煙、加熱式菸品等新興菸品，須接受戒新興菸品教育，無正當理由未參加處2000元以上、1萬元以下罰款，並可按次處罰；若違規販售新興菸品給未成年者，處以1萬以上、5萬以下罰款。

▼「台北市新興菸品管理自治條例」草案（點圖可放大）。（圖／記者徐政璿翻攝）