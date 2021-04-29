因疫情被拒探訪！長輩傷口竟惡化「深可見骨」　陳怡君爆2長照機構疏失

▲北市養護機構被爆疏失，陳情人母親疑似因養護機構疏於照顧，導致傷口惡化。（圖／台北市議員陳怡君提供）

記者袁茵／台北報導

北市長照機構被爆疏失害人命，台北市議員陳怡君29日提及，接到2起疏於照顧致死、餵食錯誤用藥陳情，其中有一位陳情人家屬原本傷口長寬皆為5公分，結果疑似是養護所疏於照顧，導致傷口擴大、腐爛可見骨，但養護機構卻因疫情緣故拒絕家屬訪視，最後被一名代班護理師通知之後，才緊急送醫，結果錯失黃金治療時間，最終喪命。

陳怡君29日上午召開記者會，陳情人張小姐表示，疫情期間，某私立老人養護所拒絕讓家屬訪視親友，導致母親身體出現異常，機構無人發現，最後還是由一位代班護理師發現，母親身體肛門上方發現異常惡臭，於是通知她緊急將母親送醫，但未料送醫後為時已晚，這是照護疏失造成母親加速死亡。

張小姐說，母親是在2018年5月10日入住老人養護所，2019年4月19日母親跌倒，轉往醫院進行髖關節置換手術，2020年1月8日機構通知，母親血尿於是送往台大醫院，4天後經查為尿道細菌感染，台大醫院提出肛門上方有褥瘡傷口，傷口長度長為5公分、寬為5公分，為平面傷口，在經過醫院治療後，於2020年1月23日出院回養護所。

張小姐提及，未料回到養護所後，4月3日代班護理師通知，母親肛門上傷口發出惡臭，直覺不對勁，於是通知她趕緊送醫。到台大醫院時，醫師發現傷口已經發黑腐爛，已經可以看見骨頭，傷口長度長為10公分、寬為10公分，傷口深度超過5公分深可見骨。因為傷口腐爛嚴重，於是在4月10日進行第一次清創手術、4月14日第二次清創手術，手術後於16日母親過世。

陳怡君質疑，這根本就是照護疏失導致長者加速死亡，陳情人母親於2020年1月8日送醫院後，在醫師照料下，23日出院回老人養護所，當時醫師囑咐要翻身及每日換藥，而根據長照機構的護理合約服務載明，長者2小時需翻身一次，並有紀錄，夏天需每週洗澡3次，冬天每週洗澡2次，懷疑上述合約通通都沒做，否則怎麼會沒看到長者褥瘡傷口擴大？

陳怡君進一步拿出3月份養護所收據表示，3月換了80次尿布、換藥29次，4月換了尿布100次、換藥34次，這還不包含每週的洗澡，3、4月養護機構可以看見長者褥瘡傷口深已見骨的機會共有200多次，這200多次竟沒有任何照護員發現傷口擴大，從傷口長寬各5公分，擴大到傷口各10公分、新增傷口深度5公分已見骨，實在有夠離譜，質疑長照機構嚴重疏失。

此外，另一名陳情人黃小姐表示，自己的母親在另一間養護中心，在生活服務員的疏失下，錯把其他長者的安眠藥給母親誤食，導致長者昏迷昏睡，且狀況還不止一次，讓她十分崩潰。

陳怡君說，因疏失過世的長者，在晚年受傷時，遭受照顧忽視，這不只是身體的虐待，也是精神虐待，而台北市社會局卻照機構疏忽致死的數據，也無法掌握機構疏忽致死的資訊。由於該機構不承認疏失，要求社會局徹查此案，還給家屬真相大白。