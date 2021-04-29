連勝文怒嗆：國民黨執政疫苗問題早解決　兩度喊「我太想出國了」

▲連勝文出席《新冠肺炎疫苗發展的瓶頸及解決之道（八）－華航機師連環爆與旅遊泡泡》座談會 。（圖／記者羅婉庭攝）

記者蔡文鈴／台北報導

國民黨智庫29日上午舉行「新冠肺炎疫苗發展的瓶頸及解決之道－華航機師連環爆與旅遊泡泡」座談會，智庫副董事長連勝文在會中抨擊民進黨在防疫的作法，牽扯太多意識形態，更直言若國民黨執政疫苗問題早就解決了。

連勝文發言第一句話就說「我真的太想出國了」！他接著說，國民黨智庫絕對是國內第一個關注新冠肺炎的防疫措施、疫苗、旅遊泡泡，以及疫苗護照等議題的機構，並已經提出相當多的質疑與政策建議，但民進黨卻都沒有聽。

連勝文強調，如果是國民黨執政，「疫苗問題在台灣早解決了，我跟你保證」；他也說，現在台灣拿不到疫苗，拿到大家不敢打，之前就建議疫苗護照的作法，但被民進黨駁斥，改成旅遊泡泡，結果發現效果不好，又要推疫苗護照，他批評，民進黨在防疫的議題上，有太多政治性考量。

連勝文也再次喊話，「我實在太想出國，如果有高效能、低副作用的疫苗，我一定第一個去打，我打完就去夏威夷」。

此外，連勝文也建議，若要提升大家打疫苗的意願，可讓已接種疫苗的民眾縮短隔離期，但這項作法仍依專業人士評估可行性。